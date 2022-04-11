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11.04.2022  11:42   Рита Парфенова

Оккупанты уничтожили село под Харьковом (фото)

Освобожденная от оккупантов Ольховка почти полностью уничтожена. Прокуроры продолжают фиксировать военные преступления страны-агрессора

Село Ольховка под Харьковом почти полностью уничтожено

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

10 апреля следственная группа прокуратуры и СБУ выехала в село Ольховку для  своевременной фиксации фактов совершения военных преступлений и сбора доказательств в рамках открытого уголовного производства.

Село Ольховка под Харьковом почти полностью уничтожено

В ходе осмотра места происшествия установлено, что большинство жилых домов, подсобных хозяйств, гражданский автотранспорт, местная школа и магазины повреждены или разрушены полностью.

Село Ольховка под Харьковом почти полностью уничтожено

Также на месте обнаружена уничтоженная бронетехника оккупантов, использованное оружие и тела российских военнослужащих.

Село Ольховка под Харьковом почти полностью уничтожено

С учетом фактора безопасности на месте осуществлена ​​фото- видеофиксация с изъятием предметов и документов, свидетельствующих о вооруженной агрессии со стороны РФ.

Село Ольховка под Харьковом почти полностью уничтожено

Тэги:  агрессия россии, прокуратура, харьков
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