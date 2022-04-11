11.04.2022 11:42 Рита Парфенова

Оккупанты уничтожили село под Харьковом (фото)

Освобожденная от оккупантов Ольховка почти полностью уничтожена. Прокуроры продолжают фиксировать военные преступления страны-агрессора

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

10 апреля следственная группа прокуратуры и СБУ выехала в село Ольховку для своевременной фиксации фактов совершения военных преступлений и сбора доказательств в рамках открытого уголовного производства.





В ходе осмотра места происшествия установлено, что большинство жилых домов, подсобных хозяйств, гражданский автотранспорт, местная школа и магазины повреждены или разрушены полностью.





Также на месте обнаружена уничтоженная бронетехника оккупантов, использованное оружие и тела российских военнослужащих.





С учетом фактора безопасности на месте осуществлена ​​фото- видеофиксация с изъятием предметов и документов, свидетельствующих о вооруженной агрессии со стороны РФ.