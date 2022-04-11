Оккупанты уничтожили село под Харьковом (фото)

Освобожденная от оккупантов Ольховка почти полностью уничтожена. Прокуроры продолжают фиксировать военные преступления страны-агрессора
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.
10 апреля следственная группа прокуратуры и СБУ выехала в село Ольховку для своевременной фиксации фактов совершения военных преступлений и сбора доказательств в рамках открытого уголовного производства.
В ходе осмотра места происшествия установлено, что большинство жилых домов, подсобных хозяйств, гражданский автотранспорт, местная школа и магазины повреждены или разрушены полностью.
Также на месте обнаружена уничтоженная бронетехника оккупантов, использованное оружие и тела российских военнослужащих.
С учетом фактора безопасности на месте осуществлена фото- видеофиксация с изъятием предметов и документов, свидетельствующих о вооруженной агрессии со стороны РФ.
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