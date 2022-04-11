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11.04.2022  11:54   Рита Парфенова

Враг разбросал мины по Харькову: как выглядят и что делать

Мины замедленного действия обнаруживают в разных районах Харькова.


t.me/synegubov

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ, уточнив, что боеприпасы фиксировали в Индустриальном,  Киевском, Немышлянском и других районах города.

Во дворах жилых домов и на улицах были замечены такие мины - это боеприпасы с пластиковым корпусом, небольшого размера весом около 1,5 кг.

"Ни в коем случае не берите такие боеприпасы в руки, не подходите к ним, не пытайтесь ликвидировать самостоятельно. Если увидели взрывоопасный предмет – немедленно вызывайте спасателей по номеру 101",- отмечают спасатели.

По состоянию на сегодняшний день спасатели продолжают выявлять такие мины и ликвидировать.

"Без необходимости - не выходите из укрытий, мина в любой момент может взорваться!", - убеждает председатель ХОГА.

https://t.me/synegubov/2852

https://t.me/synegubov/2852

https://t.me/synegubov/2852

Напомним, ночью во время обстрела Индустриального района Харькова российские войска дистанционно забросили туда мины замедленного действия.

Тэги:  агрессия россии, хова, олг синегубов, харьков
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