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11.04.2022  12:39   Рита Парфенова

Из Экопарка под Харьковом эвакуировали новых животных (видео)

Очередную группу животных вывезли из Фельдман Экопарка.

Из Экопарка под Харьковом эвакуировали новых животных
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Фельдман Экопарка.
 
"Спасательные операции продолжаются! Несмотря на постоянные обстрелы, нашей команде удалось прорваться на территорию Экопарка и вывезти группу животных: песцов, каракалов, барсука. Теперь мы на один шаг ближе к цели: чтобы ни одно наше животное не осталось в опасной зоне", - говорится в сообщении.
 

Напомним, ранее часть животных из Экопарка эвакуировали в Харьковский зоопарк.

Тэги:  экопарк, харьков
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