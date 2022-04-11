11.04.2022 12:39 Рита Парфенова

Из Экопарка под Харьковом эвакуировали новых животных (видео)

Очередную группу животных вывезли из Фельдман Экопарка.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Фельдман Экопарка.

"Спасательные операции продолжаются! Несмотря на постоянные обстрелы, нашей команде удалось прорваться на территорию Экопарка и вывезти группу животных: песцов, каракалов, барсука. Теперь мы на один шаг ближе к цели: чтобы ни одно наше животное не осталось в опасной зоне", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее часть животных из Экопарка эвакуировали в Харьковский зоопарк.