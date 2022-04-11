11.04.2022 12:49 Виталий Хиневич

«Ситуация с обстрелами Харькова тяжелая» - Игорь Терехов в интервью «CNN»

Мэр Харькова Игорь Терехов пообщался с американскими журналистами и рассказал о ситуации в городе.



РЕДПОСТ

Российские оккупационные войска продолжают уничтожать жилые дома и инфраструктуру города Харькова. Противник наносит удары по спальным и центральным районам города. Более того, использует новые виды оружия против харьковчан.

Журналисты телеканала "CNN" пообщались с руководителем Харькова Игорем Тереховым и задали ему ряд вопросов, связанных с ситуацией в городе и его обороной от оккупационных войск.

Игорь Александрович, можете нам рассказать, какой была ситуация, связанная с обстрелами Харькова в выходные дни.

Ситуация с обстрелами была тяжелая. Воскресенье, 10 апреля был очень тяжелым. Не прекращались обстрелы Харькова. К концу дня враг использовал крылатые ракеты. Есть разрушения, есть раненные и травмированные люди, есть жертвы. Город находится под постоянными обстрелами.

Кроме этого, русская армия начала применять по отношению к нам несколько новых видов оружия. Снаряды, которые взрываются через несколько часов. Они просто находятся на земле и через определенное время взрываются. Также используют снаряды, которые спускают на парашютах.

Агрессор продолжает бомбить жилые районы Харькова. На сегодняшний день разрушено 1617 жилых многоэтажных домов.

Игорь Александрович, Вы говорите о новых типах снарядов. Это что-то наподобие мин, которые срабатывают и летят в разные стороны?

Да, они сначала находятся на земле и потом в любой момент могут взорваться и нанести вред человеку или инфраструктуре.

Общественность видела колону русской армии, которая на многие километры растянулась и движется в сторону Харькова. Игорь Александрович, чего Вы ожидаете?

Оценку данной информации должны давать военные. Украинская армия заняла оборону города Харькова. Благодаря их героическим усилиям, благодаря помощи западных стран и Великобритании, которые поставляют нам оружие, мы имеем возможность эффективно обороняться.

Скажите, пожалуйста, что Вам нужно от союзников сейчас?

Прежде всего - это вооружение, политическая поддержка. Гуманитарная помощь… Мы ее имеем, однако она необходима. Продукты питания, медикаменты. Это все сегодня необходимо Украине.

Могут ли люди эвакуироваться из Харькова, если они этого желают?

Да, есть такая возможность. Все кто хотел или хочет это сделать, имеют такую возможность. Но, многие харьковчане не хотят эвакуироваться. Люди хотят оставаться в Харькове, потому что, они родились и живут в этом городе.

Вас беспокоит то, что Путин может использовать оружие массового поражения, если он не достигнет своей цели в войне. Что нужно от союзников, чтобы предотвратить это?

Прежде всего, политическое давление на РФ. Что касается беспокойства, то любого человека будет беспокоить тот факт, что враг может использовать такое оружие. Необходимо сделать все возможное, чтобы мировое сообщество и Великобритания сделало все возможное, что бы Путин не пошел на этот шаг.