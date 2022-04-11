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11.04.2022  13:26   Рита Парфенова

Школы Харькова возобновили учебный процесс

С 11 апреля онлайн-уроки возобновили учебные заведения Харькова.

дистанционное обучение

В Департаменте образования уточнили, что форма занятий будет исключительно дистанционной, передает РЕДПОСТ.

Для проведения уроков задействуют электронные образовательные платформы и коммуникационные онлайн-сервисы. Уроки будут проводиться как в синхронном, так и асинхронном формате. Основной критерий для избрания формы обучения – это удобство для участников учебно-воспитательного процесса.
 
В департаменте отметили, что расписание уроков и их проведение будут иметь гибкий характер. Фиксирование учебных достижений учащихся будет проходить доступным для учителей способом с переносом в классные журналы после стабилизации ситуации в городе.
 
«Видим нашу задачу в построении образовательного процесса в условиях боевых действий таким образом, чтобы были учтены интересы участников образовательной коммуникации с предотвращением возможных психологических и рисков безопасности. Учитывая это, сроки окончания учебного года еще не определены, находятся в состоянии обсуждения и будут обнародованы позже», - отметили в департаменте.

Напомним, с 14 марта в большинстве регионов Украины возобновился образовательный процесс, который планировали проводить с использованием технологий дистанционного обучения. По состоянию на 1 апреля из 715 заведений общего среднего образования Харьковщины 288 (40%) проводили дистанционное обучение, в 305 – учебный процесс был приостановлен. Еще 122 заведения расположены на временно оккупированных территориях.

Тэги:  школа, харьков
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