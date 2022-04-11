    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове мужчина хотел сжечь соседку
11.04.2022  13:42   Виталий Хиневич

В Харькове мужчина хотел сжечь соседку

Мужчина, находясь в стадии алкогольного опьянения, совершил противоправные действия.

В Харькове мужчина хотел поджечь соседку
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Прокуратуру Харьковской области.
 
Досудебное расследование установило, что 8 апреля 2022 года в Немышлянском районе Харькова мужчина, находясь в стадии алкогольного опьянения, совершил противоправные действия. 
 
Взял из дома двухлитровую бутылку с керосином и пошел к соседям. Когда соседка открыла дверь злоумышленнику, он вылил на нее керосин, достал зажигалку и попытался поджечь девушку. Однако потерпевшая быстро среагировала и успела выбежать на улицу.
 
Услышав крики потерпевшей, сожитель девушки вышел и стал выталкивать незваного гостя, однако злоумышленник успел разлить керосин на пол и поджечь его, вследствие чего возник пожар.
 
На данный момент правонарушитель находится под стражей, на основании статьи 615 Уголовного кодекса Украины.
 
Напомним, жительница Харькова, которая приехала в Винницкую область, обратилась к сотрудникам полиции с заявлением о краже денежных средств в размере 4 тысяч долларов и ювелирных украшений. 
 
Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  криминал, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.04 Криминал и происшествия В Винницкой области харьковчанин обокрал землячку 09.04 Криминал и происшествия На Харьковщине мужчина поджег авто знакомому из-за неприязненных отношений 08.04 Криминал и происшествия В селе Гусаровка Харьковской области оккупанты убили и сожгли местных жителей
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 