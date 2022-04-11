11.04.2022 13:42 Виталий Хиневич

В Харькове мужчина хотел сжечь соседку

Мужчина, находясь в стадии алкогольного опьянения, совершил противоправные действия.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Прокуратуру Харьковской области.

Досудебное расследование установило, что 8 апреля 2022 года в Немышлянском районе Харькова мужчина, находясь в стадии алкогольного опьянения, совершил противоправные действия.

Взял из дома двухлитровую бутылку с керосином и пошел к соседям. Когда соседка открыла дверь злоумышленнику, он вылил на нее керосин, достал зажигалку и попытался поджечь девушку. Однако потерпевшая быстро среагировала и успела выбежать на улицу.

Услышав крики потерпевшей, сожитель девушки вышел и стал выталкивать незваного гостя, однако злоумышленник успел разлить керосин на пол и поджечь его, вследствие чего возник пожар.

На данный момент правонарушитель находится под стражей, на основании статьи 615 Уголовного кодекса Украины.