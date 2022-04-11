11.04.2022 13:42 Виталий Хиневич
В Харькове мужчина хотел сжечь соседку
Мужчина, находясь в стадии алкогольного опьянения, совершил противоправные действия.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Прокуратуру Харьковской области.
Досудебное расследование установило, что 8 апреля 2022 года в Немышлянском районе Харькова мужчина, находясь в стадии алкогольного опьянения, совершил противоправные действия.
Взял из дома двухлитровую бутылку с керосином и пошел к соседям. Когда соседка открыла дверь злоумышленнику, он вылил на нее керосин, достал зажигалку и попытался поджечь девушку. Однако потерпевшая быстро среагировала и успела выбежать на улицу.
Услышав крики потерпевшей, сожитель девушки вышел и стал выталкивать незваного гостя, однако злоумышленник успел разлить керосин на пол и поджечь его, вследствие чего возник пожар.
На данный момент правонарушитель находится под стражей, на основании статьи 615 Уголовного кодекса Украины.
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