01.04.2022 14:27 Дмитрий Колоней

Введено дистанционное обучение почти в половине школ Харьковщины

Также работают дистанционно 90% учреждений высшего образования Харьковской области.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на ХОГА, из 715 заведений общего среднего образования Харьковщины сейчас 288 (40%) проводят дистанционное обучение, в 305 – учебный процесс приостановлен. Еще 122 заведения расположены на временно оккупированных территориях.

В Департаменте отмечают, что МОН рекомендовало начать образовательный процесс в местностях, где сегодня не ведутся активные боевые действия, продолжает стабильно работать интернет и там можно организовать дистанционное обучение или использовать отдельные его элементы, в том числе для учеников, эвакуированных с опасных территорий.

Дети могут также самостоятельно использовать любые электронные ресурсы, как общие, так и разработанные учебными заведениями, другими научными и методическими учреждениями.

По согласию одного из родителей, дети, которые временно перемещены, имеют возможность приобщиться к школе в школе по месту временного проживания.

"Согласно законодательству Украины, в период военного положения запрещено проведение обучения в других форматах, кроме дистанционного", - подчеркнули в Департаменте науки и образования ХОВА.