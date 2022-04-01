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01.04.2022  14:27   Дмитрий Колоней

Введено дистанционное обучение почти в половине школ Харьковщины

Также работают дистанционно 90% учреждений высшего образования Харьковской области.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ХОГА, из 715 заведений общего среднего образования Харьковщины сейчас 288 (40%) проводят дистанционное обучение, в 305 – учебный процесс приостановлен. Еще 122 заведения расположены на временно оккупированных территориях.
 
 
В Департаменте отмечают, что МОН рекомендовало начать образовательный процесс в местностях, где сегодня не ведутся активные боевые действия, продолжает стабильно работать интернет и там можно организовать дистанционное обучение или использовать отдельные его элементы, в том числе для учеников, эвакуированных с опасных территорий.
 
Дети могут также самостоятельно использовать любые электронные ресурсы, как общие, так и разработанные учебными заведениями, другими научными и методическими учреждениями.
По согласию одного из родителей, дети, которые временно перемещены, имеют возможность приобщиться к школе в школе по месту временного проживания.
 
"Согласно законодательству Украины, в период военного положения запрещено проведение обучения в других форматах, кроме дистанционного", - подчеркнули в Департаменте науки и образования ХОВА.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  дистанционное обучение, школа, харьков
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