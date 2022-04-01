Купальни Саржина яра в Харькове приводят в порядок (фото)

Известное и любимое место отдыха харьковчан сотрудники коммунального предприятия убирают дважды в неделю.
Война войной, а оздоровительное погружение по расписанию: коммунальщики приаодят в порядок любимое место отдыха харьковчан, передает РЕДПОСТ.
Два раза в неделю сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» вымывают купа льню с помощью подачи воды высокого давления. Температура воды в купальне зимой +3°С – +5°С, а летом достигает +7°С – +9°С.
Также убирается вся близлежащая зона отдыха от случайного мусора, пешеходные и велосипедные дорожки от пыли и грязи.
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