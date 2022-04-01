01.04.2022 13:08 Рита Парфенова

В селе под Харьковом оккупанты расстреляли более 20 машин с жителями, – Омбудсмен

Российские оккупанты на трассе возле села Малая Рогань расстреляли более 20 машин с мирными жителями, пытавшимися уехать из населенного пункта.

Об этом в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает РЕДПОСТ.



По ее словам, оккупанты взяли трассу под контроль еще 27 февраля. На ней они устроили настоящий террор, расстреливая все автомобили с гражданскими.



"Среди машин на дороге ни одной военной, только гражданские. Люди пытались развернуться. К сожалению, многим спастись не удалось", – написала Денисова.



Данные о зверствах оккупантов появились после освобождения населенного пункта от захватчиков. Тела некоторых убитых удалось забрать только сейчас.



Омбудсмен напомнила, что такие действия являются военным преступлением. Она также обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека.



"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты совершения РФ военных преступлений и преступлений против человечности и нарушений прав человека в Украине", – заявила омбудсмен.





