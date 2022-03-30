30.03.2022 13:50 Рита Парфенова

В Харькове убирают пострадавшие от обстрелов деревья

Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» проводят ревизию поврежденных зеленых насаждений.

Как передает РЕДПОСТ, коммунальщики начали убирать деревья, которые создают препятствие передвижению по городу, а также могут повредить инфраструктуру.

Так, сегодня распилены несколько упавших деревьев и больших ветвей, которые зацепились на высоковольтных проводах.

Также продолжается работа по защите памятников.