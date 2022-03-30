В Харькове убирают пострадавшие от обстрелов деревья

Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» проводят ревизию поврежденных зеленых насаждений.
Как передает РЕДПОСТ, коммунальщики начали убирать деревья, которые создают препятствие передвижению по городу, а также могут повредить инфраструктуру.
Так, сегодня распилены несколько упавших деревьев и больших ветвей, которые зацепились на высоковольтных проводах.
Также продолжается работа по защите памятников.
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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