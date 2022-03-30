30.03.2022 13:04 Рита Парфенова

Горячая вода вернулась в более 2500 домов Харькова

КП «Харьковские тепловые сети» возобновили услугу по горячему водоснабжению в 2 594 жилых домах.



city.kharkov.ua

На предприятии сообщили, что за прошедшие сутки к горячему водоснабжению было подключено еще 467 домов харьковчан, передает РЕДПОСТ.

Кроме того, специалисты ХТС продолжают круглосуточно устранять повреждения и налаживать системы теплоснабжения. Так, вчера ремонтные бригады устранили 31 дефект, развоздушили системы в 67 зданиях и отработали 532 заявки горожан, поступившие в информационно-диспетчерскую службу «15-62».

Также на предприятии отметили, что, несмотря на сложные условия работы, сотрудники «Тепловых сетей» продолжают упорядочивать места разрыва после проведения ремонта.



«Сотрудники ХТС понимают, что даже в такое трудное время город должен оставаться убранным. Поэтому после раскопки почвы и устранения дефекта на сетях рабочие проводят обратную засыпку щебнем и песком участка, где проводились работы», - сообщили на предприятии.