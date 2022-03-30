Горячая вода вернулась в более 2500 домов Харькова

КП «Харьковские тепловые сети» возобновили услугу по горячему водоснабжению в 2 594 жилых домах.
На предприятии сообщили, что за прошедшие сутки к горячему водоснабжению было подключено еще 467 домов харьковчан, передает РЕДПОСТ.
Кроме того, специалисты ХТС продолжают круглосуточно устранять повреждения и налаживать системы теплоснабжения. Так, вчера ремонтные бригады устранили 31 дефект, развоздушили системы в 67 зданиях и отработали 532 заявки горожан, поступившие в информационно-диспетчерскую службу «15-62».
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