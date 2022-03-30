30.03.2022 12:15 Рита Парфенова

Под Харьковом мужчина едва не убил свою сожительницу

Злоумышленник во время ссоры ударил ножом женщину. Сейчас состояние здоровья пострадавшей медики оценивают как стабильно тяжелое.

Следователи Харьковщины сообщили о подозрении мужчине, который едва не убил свою сожительницу, передает РЕДПОСТ



28 марта в полицию поступило сообщение от врачей о том, что в больницу доставили 37-летнюю жительницу города Южное с ножевым проникающим ранением. Для выяснения обстоятельств на место происшествия выезжали группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.



Полицейские выяснили, что при употреблении спиртных напитков между супругами возникла ссора. 35-летний мужчина кухонным ножом нанес своей жене ножевое ранение. После чего испугался и рассказал о содеянном соседям, которые вовремя вызвали скорую медицинскую помощь.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.



29 марта правоохранители сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.