Под Харьковом мужчина едва не убил свою сожительницу

Злоумышленник во время ссоры ударил ножом женщину. Сейчас состояние здоровья пострадавшей медики оценивают как стабильно тяжелое.
Следователи Харьковщины сообщили о подозрении мужчине, который едва не убил свою сожительницу, передает РЕДПОСТ
28 марта в полицию поступило сообщение от врачей о том, что в больницу доставили 37-летнюю жительницу города Южное с ножевым проникающим ранением. Для выяснения обстоятельств на место происшествия выезжали группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
Полицейские выяснили, что при употреблении спиртных напитков между супругами возникла ссора. 35-летний мужчина кухонным ножом нанес своей жене ножевое ранение. После чего испугался и рассказал о содеянном соседям, которые вовремя вызвали скорую медицинскую помощь.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
29 марта правоохранители сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
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