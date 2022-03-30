30.03.2022 11:17 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 30 марта

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 23 случая заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 37 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 306 713 человек. Выздоровело 271 943 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 27 783 человека.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в трех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 23 человек (все из Харькова). 9 человек заболели в Лозовском районе, 5 – в Богодуховском.



