30.03.2022 10:36 Рита Парфенова

Больше 200 обстрелов было в Харькове за сутки

Из-за обстрелов были пожары в Киевском, Шевченковском районе и Салтовке.



РЕДПОСТ

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

За минувшие сутки российские оккупационные войска постоянно наносили артиллерийские, минометные обстрелы, обстрелы из РСЗО, всего – 39 раз: это районы Салтовки, Алексеевки, Холодной Горы, ХТЗ, Чугуева, Дергачев.



Также зафиксировали около 180 обстрелов противником из РСЗО типа «Град».



Повреждены жилые дома, объекты торговли и другие объекты гражданской инфраструктуры, жертв и пострадавших нет.



По данным Штаба обороны, вражеской авиации по городу Харьков не наблюдали. Но продолжается активность вражеских беспилотных летательных аппаратов, разведывающих позиции подразделений ВСУ, ТРО и НГУ.



Продолжаются активные бои в Изюмском направлении. В этом районе Вооруженные Силы за сутки сбили 1 истребитель и 1 беспилотник врага.