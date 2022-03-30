Больше 200 обстрелов было в Харькове за сутки

Из-за обстрелов были пожары в Киевском, Шевченковском районе и Салтовке.
Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.
За минувшие сутки российские оккупационные войска постоянно наносили артиллерийские, минометные обстрелы, обстрелы из РСЗО, всего – 39 раз: это районы Салтовки, Алексеевки, Холодной Горы, ХТЗ, Чугуева, Дергачев.
Также зафиксировали около 180 обстрелов противником из РСЗО типа «Град».
Повреждены жилые дома, объекты торговли и другие объекты гражданской инфраструктуры, жертв и пострадавших нет.
По данным Штаба обороны, вражеской авиации по городу Харьков не наблюдали. Но продолжается активность вражеских беспилотных летательных аппаратов, разведывающих позиции подразделений ВСУ, ТРО и НГУ.
Продолжаются активные бои в Изюмском направлении. В этом районе Вооруженные Силы за сутки сбили 1 истребитель и 1 беспилотник врага.
Комментариев: 0
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
влажность:
давление:
ветер: