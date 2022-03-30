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30.03.2022  10:36   Рита Парфенова

Больше 200 обстрелов было в Харькове за сутки

Из-за обстрелов были пожары в Киевском, Шевченковском районе и Салтовке.


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Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

 

За минувшие сутки российские оккупационные войска постоянно наносили артиллерийские, минометные обстрелы, обстрелы из РСЗО, всего – 39 раз: это районы Салтовки, Алексеевки, Холодной Горы, ХТЗ, Чугуева, Дергачев.

Также зафиксировали около 180 обстрелов противником из РСЗО типа «Град».

Повреждены жилые дома, объекты торговли и другие объекты гражданской инфраструктуры, жертв и пострадавших нет.

По данным Штаба обороны, вражеской авиации по городу Харьков не наблюдали. Но продолжается активность вражеских беспилотных летательных аппаратов, разведывающих позиции подразделений ВСУ, ТРО и НГУ.

Продолжаются активные бои в Изюмском направлении. В этом районе Вооруженные Силы за сутки сбили 1 истребитель и 1 беспилотник врага.

Тэги:  агрессия россии, хова, харьков
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