30.03.2022 14:44 Дмитрий Колоней

Водоканал за сутки ликвидировал аварии в пяти районах

Бригады КП «Харьковводоканал» продолжают прикладывать все усилия для оперативного восстановления сетей холодного водоснабжения.

Как сообщает РЕДПОСТ , за 29 марта 2022 года ремонтники Комплекса «Харьковводоснабжение» после обширного ремонта восстановили снабжение водой в Киевском, Шевченковском, Холодногорском, Московском и Слободском районах, отремонтировали и привели в порядок 12 смотровых колодцев. Сегодня, 30 марта 2022 года, восстановительные работы ведутся во всех районах города.

По словам начальника Московского района службы внешних водопроводных сетей Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Вячеслава Глущенко, несмотря на постоянные обстрелы, ремонтные бригады работают оперативно.

«Серьезные повреждения водоводов происходят из-за постоянных обстрелов и ракетных ударов. К огромному сожалению, не стал исключением и сегодняшний день. Сейчас на поврежденном участке трубопровода выполняется комплекс аварийно-ремонтных работ. Постараемся дать харьковчанам воду как можно быстрее», - подчеркнул Вячеслав Глущенко.

Для экономии времени аварийно-восстановительных бригад харьковчан просят более подробно сообщать об утечках воды, указывая место точки утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя. Круглосуточно эту информацию можно сообщить по телефону: 15-33.