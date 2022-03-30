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30.03.2022  15:16   Дмитрий Колоней

В Харькове действуют мошенники, наживающиеся на похоронах

Харьковчане, которым необходима помощь в оформлении услуг погребения или кремации, должны тщательно проверять документы у так называемых агентов ритуальных услуг.

Криминал Харьков: В городе действуют мошенники, наживающиеся на похоронах
 
Как сообщает РЕДПОСТ, по информации КП «Ритуал», к ним обращаются граждане, которые столкнулись с мошенниками. Неизвестные представлялись сотрудниками предприятия, предлагали услуги по вывозу умерших в морг и оформлению захоронения, после чего скрывались. 
 
 
«Берут деньги, вывозят умершего в морг, а затем исчезают. Их телефоны недоступны», - рассказали в КП.
 
Там отметили, что у всех таких агентов необходимо проверять документы, а оформление услуг на захоронение или кремацию проводится только после получения медицинской справки о смерти.
 
Телефон приемной КП «Ритуал»: 712-10-34.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков, погребение
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