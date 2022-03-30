30.03.2022 15:16 Дмитрий Колоней

В Харькове действуют мошенники, наживающиеся на похоронах

Харьковчане, которым необходима помощь в оформлении услуг погребения или кремации, должны тщательно проверять документы у так называемых агентов ритуальных услуг.

Как сообщает РЕДПОСТ , по информации КП «Ритуал», к ним обращаются граждане, которые столкнулись с мошенниками. Неизвестные представлялись сотрудниками предприятия, предлагали услуги по вывозу умерших в морг и оформлению захоронения, после чего скрывались.

«Берут деньги, вывозят умершего в морг, а затем исчезают. Их телефоны недоступны», - рассказали в КП.

Там отметили, что у всех таких агентов необходимо проверять документы, а оформление услуг на захоронение или кремацию проводится только после получения медицинской справки о смерти.

Телефон приемной КП «Ритуал»: 712-10-34.