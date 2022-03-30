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30.03.2022  15:58   Дмитрий Колоней

В Харькове пойманы похитители велосипедов (фото)

Вахтер и харьковские полицейские задержали двух воров.

Криминал Харьков: Вахтер поймал двух воров, груженых чужим добром на улице Владислава Зубенко
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 28 марта 2022 года в дежурную часть обратились жители многоэтажки по улице Владислава Зубенко с заявлением о краже двумя неизвестными двух велосипедов из тамбура. Эти же воры затем забрались в квартиру и украли музыкальную колонку. На выходе из дома их поймал вахтер. 
 
 
На место происшествия срочно прибыли работники следственно-оперативной группы ХРУП №2, которые изъяли похищенные вещи и доставили подозреваемых в территориальное подразделение полиции. В настоящее время 32-летние мужчина и женщина задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
 
Криминал Харьков: Вахтер поймал двух воров, груженых чужим добром на улице Владислава Зубенко
 
Открыто уголовное дело о воровстве. Правонарушителям светит до 8 лет за решеткой. Процессуальное руководство досудебного расследования осуществляет Салтовская окружная прокуратура Харькова.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что под Харьковом мужчина едва не убил свою сожительницу.
 

 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  воровство, кража велосипедов, харьков, салтовка
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