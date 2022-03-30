30.03.2022 15:58 Дмитрий Колоней

В Харькове пойманы похитители велосипедов (фото)

Вахтер и харьковские полицейские задержали двух воров.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, 28 марта 2022 года в дежурную часть обратились жители многоэтажки по улице Владислава Зубенко с заявлением о краже двумя неизвестными двух велосипедов из тамбура. Эти же воры затем забрались в квартиру и украли музыкальную колонку. На выходе из дома их поймал вахтер.

На место происшествия срочно прибыли работники следственно-оперативной группы ХРУП №2, которые изъяли похищенные вещи и доставили подозреваемых в территориальное подразделение полиции. В настоящее время 32-летние мужчина и женщина задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное дело о воровстве. Правонарушителям светит до 8 лет за решеткой. Процессуальное руководство досудебного расследования осуществляет Салтовская окружная прокуратура Харькова.