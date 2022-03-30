30.03.2022 16:50 Дмитрий Колоней

Подать заявку о поврежденном имуществе во время войны теперь можно в приложении Дія

Сейчас идет сбор информации и фиксация убытков.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Минцифры, государство делает все для того, чтобы восстановить каждый дом, поврежденный во время агрессии России. Этот процесс начинается уже сейчас – со сбора информации и фиксации убытков. С этого момента эту информацию можно подать в приложении Дія.

Подать заявление могут украинцы, у которых были повреждены:

Частные дома (усадебные, дачные и садовые)

Квартиры

Остальные жилые помещения (на которые зарегистрировано отдельное право собственности, а не в составе дома)

Что нужно сделать в приложении:

В Услугах выберите Сообщения о поврежденном имуществе. Заполните форму. Для этого понадобится следующая информация: ФИО; РНОКПП; Контактные данные (телефон и адрес электронной почты); Информация об поврежденном объекте.

Если информация об объекте хранится в Государственном реестре прав (ДРРП), она подтянется автоматически. В случае отсутствия информации об объекте в ДРРП вы сможете внести информацию в ручном режиме. После заполнения формы и регистрации вы сможете загрузить заявление в формате PDF или получить его на электронную почту. Заявление также можно будет подать на портале Дія по той же схеме и физически в ЦНАП с середины апреля. Для последнего вам понадобится только паспорт и РНОКПП.

После регистрации сообщения ожидайте информацию о начале процедуры оценки и компенсации, которые будут определены правительством в ближайшее время.

Читайте также: