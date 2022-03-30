30.03.2022 16:50 Дмитрий Колоней
Подать заявку о поврежденном имуществе во время войны теперь можно в приложении Дія
Сейчас идет сбор информации и фиксация убытков.
РЕДПОСТ
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Минцифры, государство делает все для того, чтобы восстановить каждый дом, поврежденный во время агрессии России. Этот процесс начинается уже сейчас – со сбора информации и фиксации убытков. С этого момента эту информацию можно подать в приложении Дія.
Подать заявление могут украинцы, у которых были повреждены:
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Частные дома (усадебные, дачные и садовые)
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Квартиры
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Остальные жилые помещения (на которые зарегистрировано отдельное право собственности, а не в составе дома)
Что нужно сделать в приложении:
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В Услугах выберите Сообщения о поврежденном имуществе.
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Заполните форму. Для этого понадобится следующая информация:
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ФИО;
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РНОКПП;
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Контактные данные (телефон и адрес электронной почты);
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Информация об поврежденном объекте.
Если информация об объекте хранится в Государственном реестре прав (ДРРП), она подтянется автоматически. В случае отсутствия информации об объекте в ДРРП вы сможете внести информацию в ручном режиме. После заполнения формы и регистрации вы сможете загрузить заявление в формате PDF или получить его на электронную почту. Заявление также можно будет подать на портале Дія по той же схеме и физически в ЦНАП с середины апреля. Для последнего вам понадобится только паспорт и РНОКПП.
После регистрации сообщения ожидайте информацию о начале процедуры оценки и компенсации, которые будут определены правительством в ближайшее время.
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