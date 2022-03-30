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30.03.2022  16:50   Дмитрий Колоней

Подать заявку о поврежденном имуществе во время войны теперь можно в приложении Дія

Сейчас идет сбор информации и фиксация убытков.


РЕДПОСТ
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Минцифры, государство делает все для того, чтобы восстановить каждый дом, поврежденный во время агрессии России. Этот процесс начинается уже сейчас – со сбора информации и фиксации убытков. С этого момента эту информацию можно подать в приложении Дія.
 
Подать заявление могут украинцы, у которых были повреждены:
  • Частные дома (усадебные, дачные и садовые)
  • Квартиры
  • Остальные жилые помещения (на которые зарегистрировано отдельное право собственности, а не в составе дома)

Что нужно сделать в приложении:

  1. В Услугах выберите Сообщения о поврежденном имуществе.
  2. Заполните форму. Для этого понадобится следующая информация:
  3. ФИО;
  4. РНОКПП;
  5. Контактные данные (телефон и адрес электронной почты);
  6. Информация об поврежденном объекте.
Если информация об объекте хранится в Государственном реестре прав (ДРРП), она подтянется автоматически. В случае отсутствия информации об объекте в ДРРП вы сможете внести информацию в ручном режиме. После заполнения формы и регистрации вы сможете загрузить заявление в формате PDF или получить его на электронную почту. Заявление также можно будет подать на портале Дія по той же схеме и физически в ЦНАП с середины апреля. Для последнего вам понадобится только паспорт и РНОКПП.
 
После регистрации сообщения ожидайте информацию о начале процедуры оценки и компенсации, которые будут определены правительством в ближайшее время.
 
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Источник:   ХОГА
 Тэги:  приложение дія, агрессия россии, харьков, украина
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