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28.03.2022  20:43   Дмитрий Колоней

Правительством Украины запущена социальная инициатива “Прихисток”

Цель проекта - побудить украинцев поделиться своим жильем и уютом с внутренне перемещенными согражданами.

Агрессия России: Запущена программа по размещению переселенцев "Прихисток"
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт проекта, владельцы жилья, которые помогут бесплатно украинцам с проживанием, смогут получить компенсацию от государства в размере около 450 грн в месяц за каждого принятого человека, независимо от возраста, для компенсации расходов на коммунальные услуги.
 
Чтобы предложить свое жилье к проживанию внутриперемещенным лицам и получить компенсацию необходимо:
  1. подать заявление в орган местного самоуправления по месту жительства или через сайт prykhystok.gov.ua о готовности принять у себя переселенцев;
  2. при поселении переселенцев подать соответствующее заявление в ОМС;
  3. до 5 числа месяца каждого месяца информировать ОМС о количестве дней и количестве переселенцев, проживавших у них;
  4. получить компенсацию.
Агрессия России: Запущена программа по размещению переселенцев "Прихисток"
 
"Мы призываем украинцев, проживающих в более безопасных регионах страны, объединиться, поддержать сограждан в эти нелегкие для страны времена", - отмечают в Министерстве.
 
Источник:   Сайт программы "Прихисток"
 Тэги:  помощь переселенцам, выплаты владельцам жилья, харьков, украина
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