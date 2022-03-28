28.03.2022 20:43 Дмитрий Колоней
Правительством Украины запущена социальная инициатива “Прихисток”
Цель проекта - побудить украинцев поделиться своим жильем и уютом с внутренне перемещенными согражданами.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт проекта, владельцы жилья, которые помогут бесплатно украинцам с проживанием, смогут получить компенсацию от государства в размере около 450 грн в месяц за каждого принятого человека, независимо от возраста, для компенсации расходов на коммунальные услуги.
Чтобы предложить свое жилье к проживанию внутриперемещенным лицам и получить компенсацию необходимо:
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подать заявление в орган местного самоуправления по месту жительства или через сайт prykhystok.gov.ua о готовности принять у себя переселенцев;
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при поселении переселенцев подать соответствующее заявление в ОМС;
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до 5 числа месяца каждого месяца информировать ОМС о количестве дней и количестве переселенцев, проживавших у них;
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получить компенсацию.
"Мы призываем украинцев, проживающих в более безопасных регионах страны, объединиться, поддержать сограждан в эти нелегкие для страны времена", - отмечают в Министерстве.
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