28.03.2022 20:43 Дмитрий Колоней

Правительством Украины запущена социальная инициатива “Прихисток”

Цель проекта - побудить украинцев поделиться своим жильем и уютом с внутренне перемещенными согражданами.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт проекта, владельцы жилья, которые помогут бесплатно украинцам с проживанием, смогут получить компенсацию от государства в размере около 450 грн в месяц за каждого принятого человека, независимо от возраста, для компенсации расходов на коммунальные услуги.

Чтобы предложить свое жилье к проживанию внутриперемещенным лицам и получить компенсацию необходимо:

подать заявление в орган местного самоуправления по месту жительства или через сайт prykhystok.gov.ua о готовности принять у себя переселенцев; при поселении переселенцев подать соответствующее заявление в ОМС; до 5 числа месяца каждого месяца информировать ОМС о количестве дней и количестве переселенцев, проживавших у них; получить компенсацию.

"Мы призываем украинцев, проживающих в более безопасных регионах страны, объединиться, поддержать сограждан в эти нелегкие для страны времена", - отмечают в Министерстве.