21.03.2022 17:58 Дмитрий Колоней

Помощь вынужденным переселенцам: кто и как ее получит

Людям, вынужденно переместившимся из-за активных боевых действий, от государство получат по 2 или 3 тысячи гривен помощи.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на ХОГА, решение было разработано Минсоцполитики и принято правительством. Помощь от государства окажут в размере 3000 грн на каждого ребенка или человека с инвалидностью, и в размере 2000 грн - на каждого другого человека.

Кто получит помощь

Люди, которые переместились с временно оккупированной территории в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, а также с территорий активных боевых действий, которые определены в перечне, утвержденном распоряжением Кабинета Министров Украины от 6 марта 2022 г. № 204, и получили справку о пребывании на учете внутриперемещенных лиц.

Автоматически, без дополнительного обращения, получат внутренне перемещенные лица, которые на 1 марта 2022 года получали ежемесячную адресную помощь для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 1 октября 2014 г. .№505.

«Повторяющиеся» переселенц, и вынужденые бросать свои дома во второй раз.

Помощь будет оказана в следующих размерах:

для лиц с инвалидностью и детей – 3000 гривен в месяц; для других лиц – 2000 гривен в месяц.

Выплата помощи производится через Ощадбанк на банковский счет (по стандарту IBAN), который получатель указал в заявлении о помощи.

Помощь оказывается ежемесячно с месяца обращения на весь период введения военного положения плюс один месяц после его прекращения или отмены.

Помощь выплачивается за полный месяц независимо от даты обращения за ее предоставлением и даты прекращения или отмены военного положения.

Выплата помощи внутриперемещенным лицам не производится за те месяцы, в которых они в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 1 октября 2014 г. № 505 получали ежемесячную адресную помощь внутриперемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг .

Как получить?

Стать на учет как внутриперемещенное лицо и получить соответствующую справку. Подать заявление на получение помощи на проживание.

Заявление со следующей недели можно будет подать в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения районных, районных в г. Киеве госадминистраций, исполнительных органов городских, районных в городах советов, уполномоченного лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета или центра предоставления административных услуг.

Также после необходимых доработок подать заявление можно будет через программные средства Портала Дія. Ориентировочно доработка будет завершена к концу месяца.

«Сейчас мы ожидаем, что за предоставлением помощи на проживание обратятся около 2 миллионов человек, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за активных боевых действий. Это мамы с детьми, пожилые люди, люди с инвалидностью, имеющие при себе один чемодан вещей. Им нужна всесторонняя помощь. Поэтому мы предложили, а правительство согласилось с нашим предложением в своем решении, чтобы размер полученного пособия на проживание не учитывался при исчислении совокупного дохода семьи при предоставлении всех других видов социальных пособий, предоставляемых с учетом дохода. Также это пособие на проживание не в налоге на доходы физических лиц. Поэтому я прошу всех, кто переехал из опасных населенных мест и нуждается в помощи, регистрироваться как внутренне перемещенные лица и обращаться за помощью.Также я прошу тех, кому помощь не нужна, кто не потерял работу и может обеспечивать себя самостоятельно на новом месте, поступать согласно тому, что вам подсказывает совесть», - прокомментировала Министр социальной политики Украины Марина Лазебная.