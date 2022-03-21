21.03.2022 18:28 Дмитрий Колоней

Появились опасные вакансии для водителей: можно попасть в заложники

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на Центр противодействия дезинформации, с 19 марта 2022 года зафиксирован стремительный рост предложений для дальнобойщиков. При этом установлена ​​связь между рекрутингом украинцев и военными приказами РФ.

Поскольку у россиян есть проблемы с перевозкой опасных грузов в Украине, плохо знают ее местность и при этом планируют дальнейшее продвижение.

После согласия на вакансию возможно попадание в заложники и принуждение к исполнению преступлений.

Признаки опасных вакансий

Работа:

на линии России – Украина; в Белоруссии; на линии Беларусь – Украина; в Грузии, Армении на ВТО.

Требования:

опыт работы на цистернах/бензовозах (для поставки горючего войскам РФ).

опыт работы на рефрижераторах (предположительно для перевозки тел погибших).

знание дорог в определенных областях Украины.