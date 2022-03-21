    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Появились опасные вакансии для водителей: можно попасть в заложники
21.03.2022  18:28   Дмитрий Колоней

Появились опасные вакансии для водителей: можно попасть в заложники

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Опасные вакансии для водителей: можно попасть в заложники
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Центр противодействия дезинформации, с 19 марта 2022 года зафиксирован стремительный рост предложений для дальнобойщиков. При этом установлена ​​связь между рекрутингом украинцев и военными приказами РФ.
Поскольку у россиян есть проблемы с перевозкой опасных грузов в Украине, плохо знают ее местность и при этом планируют дальнейшее продвижение.
 
После согласия на вакансию возможно попадание в заложники и принуждение к исполнению преступлений.

Признаки опасных вакансий

Работа:
  1. на линии России – Украина;
  2. в Белоруссии;
  3. на линии Беларусь – Украина;
  4. в Грузии,
  5. Армении
  6. на ВТО.

Требования:

  • опыт работы на цистернах/бензовозах (для поставки горючего войскам РФ).
  • опыт работы на рефрижераторах (предположительно для перевозки тел погибших).
  • знание дорог в определенных областях Украины.
 
Тэги:  арессия рф, опасные вакансии, харьков, украина, водители
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 