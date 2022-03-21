21.03.2022 19:23 Дмитрий Колоней

«Харьковводоканал» опроверг распространяемый фейк

Дезинформация распространялась в мессенджере среди жителей Харькова.

Как сообщает РЕДПОСТ , Водоканал опроверг распространяемую в последние дни в мессенджере Вайбер по анонимным номерам следующую дезинформацию:

«Добрый день всем! Харьков набирайте воду! Сообщите знакомым тоже. Сейчас подают на Харьков остатки водонасосной станции и все. Информация от моего папы (он там работает) это прислал мой одноклассник».

КП "Харьковводоканал" официально заявляет, что это фейк! Водоснабжение города происходит не из одной насосной станции, а из разных источников, объединенных в сложную систему.

В последние дни в связи с нарушением электроснабжения и системы транспортировки воды возникли проблемы с подачей воды на Салтовский жилмассив, в районах Новых домов, Горизонт, ХТЗ.