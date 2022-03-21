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21.03.2022  19:23   Дмитрий Колоней

«Харьковводоканал» опроверг распространяемый фейк

Дезинформация распространялась в мессенджере среди жителей Харькова.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, Водоканал опроверг распространяемую в последние дни в мессенджере Вайбер по анонимным номерам следующую дезинформацию:
 
«Добрый день всем! Харьков набирайте воду! Сообщите знакомым тоже. Сейчас подают на Харьков остатки водонасосной станции и все. Информация от моего папы (он там работает) это прислал мой одноклассник».
 
КП "Харьковводоканал" официально заявляет, что это фейк! Водоснабжение города происходит не из одной насосной станции, а из разных источников, объединенных в сложную систему.
 
В последние дни в связи с нарушением электроснабжения и системы транспортировки воды возникли проблемы с подачей воды на Салтовский жилмассив, в районах Новых домов, Горизонт, ХТЗ.
 
 
Тэги:  водоснабжение, фейк, харьков
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