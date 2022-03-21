21.03.2022 20:07 Дмитрий Колоней

На Харьковщине повреждены оккупантами около 60 школ

Также повреждения получили по меньшей мере 30 детских садов и 7 заведений высшего образования.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ХОГА, в Харькове из-за боевых действий поврежден ХНУ имени В.Н. Каразина, ХНУПС имени Ивана Кожедуба, ХНУБА, Национальный аэрокосмический университет им. М. Е. Жуковского "ХАИ", Украинский государственный университет железнодорожного транспорта, ННЦ "ХФТИ", ХРИГУНАГУ при Президенте Украины.

Также повреждения имеет Интернат для слабовидящих детей в Харькове, Харьковский областной дворец детского и юношеского творчества, Жилищно-коммунальный колледж, Харьковский природоохранный профессиональный колледж. Полностью разрушено Военное танковое училище, Кадетский корпус.

Повреждены, а некоторые полностью разрушены, общежития высших учебных заведений.

Среди учреждений культуры пострадали, в частности, здания ХНАТОБ, Харьковской филармонии и Кукольного театра, Харьковского художественного музея, Дом культуры в Мерефе.

Повреждено большое количество медицинских учреждений: 8 больниц в разных районах Харькова, отделение экстренной помощи в Дергачах, разрушена больница в Изюме.

Кроме того, повреждено, по меньшей мере, 10 промышленных производств и 10 религиозных учреждений разных конфессий в Харьковском и Изюмском районах.

Из-под завалов в области в общей сложности спасены 204 человека. 116 человек погибли черей разрушения зданий, в том числе 1 человек - за прошедшие сутки. Спасатели продолжают разбирать завалы, продолжаются работы по извлечению тел погибших.