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21.03.2022  20:55   Дмитрий Колоней

Владимир Зеленский: ответ на вопрос о компромиссах с РФ даст народ

Президент Владимир Зеленский заявил, что окончательно решать компромиссы на переговорах между Украиной и РФ будет всеукраинский референдум.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на РБК-Украина, Владимир Зеленский отметил: 
 
"Ответ же очень прост. Мы все уже понимаем. Нас не берут (в НАТО - ред.), потому что боятся Россию. Вот и все. И нам надо успокоиться, сказать, что "окей, другие гарантии безопасности". Есть страны НАТО, которые хотят быть гарантами безопасности, которые, к сожалению, не могут нам ввести стопроцентное членство в Альянсе, но готовы делать все то, что должен был бы делать НАТО, если бы мы были членами Альянса. И я считаю что это нормальный компромисс", - отметил Зеленский.
 
Как пояснил президент, в вопросах гарантий безопасности речь пойдет о конституционных изменениях и изменениях украинского законодательства.
 
"Я объяснял всем переговорным группам, когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму. Народ должен будет сказать и дать ответ на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут - это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и РФ. Поэтому в любом случае я готов пойти на все, если мое это шествие будет с нашим народом", - подчеркнул Зеленский.
Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  переговоры, референдум, харьков, украина
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