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21.03.2022  22:20   Дмитрий Колоней

Новые аферы мошенников: как избежать обмана

Мошенники придумали новые схемы "развода" украинцев на деньги.

Как сообщает РЕДПОСТ, самыми популярными методами приходимцев являются следующие схемы:
  • под видом эвакуационных перевозок граждан мошенники просят подписку на карточку и просто исчезают
  • делают фейковые объявления по сбору денег на лечение детей, которые якобы пострадали от военной агрессии
  • находят фото пострадавших людей в интернете и собирают деньги на помощь "пострадавшим"
  • создают фишинговые (мошеннические) сайты, которые похожи на сайты настоящих благотворительных фондов, а затем похищают пароли, секретные реквизиты карты и персональные данные и деньги.

Как низбежать аферы?

  1. проверять правильность названия сайтов, на которые переходите и где вводите свои персональные данные. "Адреса настоящего и мошеннического сайта могут быть похожи, за исключением одного или нескольких символов", - напоминают специалисты.
  2. не переходить по присланной ссылке на сайт благотворительного фонда в мессенджере, смс, на e-mail или увидели ссылку в публикации в соцсетях не от официального источника,не проверив название необходимого сайта. 
  3. использовать надежные источники. В частности, средства можно перебросить на специальные счета для сбора средств от НБУ:- помощь армии, - гуманитарная помощь Украине, - мгновенный перевод с карты на армию, - мгновенный перевод с карты для гуманитарной помощи, - фонд "Повернись живим" (IBAN: UA223226690000026007300905964 ОКПО: 39696398 Получатель: Благотворительная организация "Міжнародний благодійний фонд "Повернись живим" Назначение платежа: Благотворительная помощь военнослужащим.
 
Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков, украина
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