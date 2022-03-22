22.03.2022 08:04

Харьков 22 марта. Оперативная обстановка в регионе от ГСЧС

Спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС в сутки, с 21 по 22 марта, совершили более 35 выездов для ликвидации пожаров, а также разборки завалов разрушенных зданий после вражеских бомбардировок.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7:00 22 марта.

В результате обстрелов пожара возникали в жилых многоэтажках, частных зданиях и других объектах в Киевском, Холодногорском, Слободском, Московском и Индустриальном районах города, а также Харьковском, Богодуховском и Изюмском районах области.

Там, где враг не стрелял, подразделения ГСЧС реагировали на пожары, которые в основном на открытых территориях и в природных экосистемах (таковых было 16).

Над расчисткой завалов разрушенных жилых и административных построек работали спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС, Национального университета гражданской защиты Украины, Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования, а также волонтеры и коммунальщики. Поисковые работы и разбор завалов провели в Киевском, Индустриальном и Шевченковском районах.

Также пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают обезвреживать неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы. Было отработано 25 адресов, где находились сработанные и взрывные взрывоопасные предметы.