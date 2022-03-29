29.03.2022 14:46 Дмитрий Колоней

«Харьковводоканал» контролирует ситуацию по водообеспечению горожан

Об этом сообщила начальник участка Немышлянского района управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем Комплекса «Харьковводоотведение» Иоланта Дикая.



РЕДПОСТ

Как сооьщает РЕДПОСТ, работники КП «Харьковводоканал» оперативно восстанавливают внутридомовые системы, ликвидируют аварийные ситуации в подвальных помещениях, а также подключают к водоснабжению квартиры харьковчан, вернувшихся домой.

Все запланированные и возникающие на протяжении дня аварийно-ремонтные работы бригады стараются выполнить до начала комендантского часа.

«Благодаря нашим мастерам успеваем не только выполнить запланированные работы, но и ликвидировать внезапные аварии на внутридомовых системах. В силу сложившихся обстоятельств иногда приходится действовать нестандартно, в кратчайшее время принимая решения. Прекрасно понимаем, что от нашей работы во многом зависит стабильная подача воды харьковчанам, а поэтому права на ошибку не имеем», - подчеркнула Иоланта Дикая.

Также она отметила, что особое внимание работники подразделения уделяют подвальным помещениям, которые стали убежищами для харьковчан.

По этому вопросу коммунальщики постоянно контактируют с жильцами, оперативно реагируя и ликвидируя подтопления в подвальных помещениях. Если же авария случается во время комендантского часа, то в телефонном режиме сотрудники Водоканала подсказывают харьковчанам, как правильно действовать в сложившейся ситуации.