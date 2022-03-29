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29.03.2022  14:05   Рита Парфенова

Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 30 марта

Укрпочта и Новая Почта изменили адреса выдачи гуманитарной помощи в Харькове.


Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.

Гуманитарку по-прежнему можно бесплатно получить на пунктах выдачи «Новой почты» и «Укрпочты». Единственное, на что стоит обратить внимание: адреса пунктов выдачи изменились.

Адреса пунктов выдачи гуманитарной помощи в «Укрпочте»:

пр. Победы, 75а;
ул. Беркоса, 26
пл. Свободы, 5
пр. Холодногорская, 7
ул. Петра Болбочана, 3
ул. Китаенко, 4;
ул. Академика Проскуры, 9б
ул. Гвардейцев-Широнинцев, 44;
ул. Героев Труда, 6;
ул. Академиков Ахиезеров, 16/50.

Адреса пунктов выдачи гуманитарной помощи в «Укрпочте»:

Адреса пунктов выдачи гуманитарной помощи в «Новой Почте»:

  • пр. Людвига Свободы, 35;
  • ул. Ахсарова, 21;
  • ул. Пушкинская, 96;
  • ул. Шевченко, 24-а;
  • пер. Пискуновский, 4;
  • пр. Гагарина, 54-а;
  • пр. Гагарина, 176;
  • пр. Гагарина, 199;
  • пр. Льва Ландау, 46;
  • проезд Стадионный, 13;
  • ул. Амосова, 11-а;
  • пр. Архитектора Алешина, 5;
  • пр. Индустриальный, 24/31;
  • ул. Сергея Грицевца, 29;
  • пр. Героев Сталинграда, 169/24;
  • ул. Ньютона, 98.

Адреса пунктов выдачи гуманитарной помощи в «Новой Почте»:

Тэги:  гуманитарная помощь, харьков
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