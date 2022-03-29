Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 30 марта

Укрпочта и Новая Почта изменили адреса выдачи гуманитарной помощи в Харькове.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.
Гуманитарку по-прежнему можно бесплатно получить на пунктах выдачи «Новой почты» и «Укрпочты». Единственное, на что стоит обратить внимание: адреса пунктов выдачи изменились.
пр. Победы, 75а;
ул. Беркоса, 26
пл. Свободы, 5
пр. Холодногорская, 7
ул. Петра Болбочана, 3
ул. Китаенко, 4;
ул. Академика Проскуры, 9б
ул. Гвардейцев-Широнинцев, 44;
ул. Героев Труда, 6;
ул. Академиков Ахиезеров, 16/50.
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