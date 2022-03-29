29.03.2022 13:52 Рита Парфенова

Под Харьковом ликвидирован полковник российской армии

Вооруженные силы Украины под Харьковом ликвидировали российского командира 200-й отдельной мотострелковой бригады полковника Дениса Курило.





Об этом сообщается в дневной сводке Генштаба ВСУ, передает РЕДПОСТ.



"Именно в боях под Харьковом 200-я отдельная мотострелковая бригада противника потеряла две батальонно-тактические группы и лично командира бригады полковника Дениса Курило. Потери одной 200-й бригады составили более 1500 военнослужащих", – говорится в сообщении.



Отмечается, что на Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают применять авиацию и артиллерию по населенным пунктам Харьков и Барвенково, пытаются захватить город Изюм. Продолжаются бои в районе населенных пунктов Каменка, Сухая Каменка, Тихоцкое.