Под Харьковом ликвидирован полковник российской армии

Вооруженные силы Украины под Харьковом ликвидировали российского командира 200-й отдельной мотострелковой бригады полковника Дениса Курило.
Об этом сообщается в дневной сводке Генштаба ВСУ, передает РЕДПОСТ.
"Именно в боях под Харьковом 200-я отдельная мотострелковая бригада противника потеряла две батальонно-тактические группы и лично командира бригады полковника Дениса Курило. Потери одной 200-й бригады составили более 1500 военнослужащих", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают применять авиацию и артиллерию по населенным пунктам Харьков и Барвенково, пытаются захватить город Изюм. Продолжаются бои в районе населенных пунктов Каменка, Сухая Каменка, Тихоцкое.
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