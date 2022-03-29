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29.03.2022  13:52   Рита Парфенова

Под Харьковом ликвидирован полковник российской армии

Вооруженные силы Украины под Харьковом ликвидировали российского командира 200-й отдельной мотострелковой бригады полковника Дениса Курило.

Под Харьковом ликвидировали российского полковника Дениса Курило

Об этом сообщается в дневной сводке Генштаба ВСУ, передает РЕДПОСТ.

"Именно в боях под Харьковом 200-я отдельная мотострелковая бригада противника потеряла две батальонно-тактические группы и лично командира бригады полковника Дениса Курило. Потери одной 200-й бригады составили более 1500 военнослужащих", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают применять авиацию и артиллерию по населенным пунктам Харьков и Барвенково, пытаются захватить город Изюм. Продолжаются бои в районе населенных пунктов Каменка, Сухая Каменка, Тихоцкое.

Тэги:  агрессия россии, генштаб, харьков
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