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29.03.2022  13:06   Евгений Клочко

Холодное водоснабжение в Харькове восстановлено в ряде районов города

Бригады КП «Харьковводоканал» восстановили водоснабжение в Основянском, Слободском и Московском районах.

Холодное водоснабжение в ХАрькове восстановлено в ряде районов города
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу коммунального предприятия.
 
По информации коммунальщиков, рабочие оперативно устранили аварийные ситуации на трубопроводах холодного водоснабжения в этих районах. Также вчера отремонтировали и привели в порядок семь смотровых колодцев.  
 
Кроме того, 29 марта ведутся ремонтные работы на водоводах различного диаметра в Киевском, Шевченковском, Холодногорском, Московском и Слободском районах. Параллельно продолжается ремонт поврежденных смотровых колодцев. 
 
Стоит отметить, что для оперативной работы в КП «Харьковводоканал» просят горожан более подробно сообщать об утечках воды, указывая место утечки, точный адрес и номер телефона заявителя для уточнения.
 
Такую информацию можно сообщать круглосуточно по тел.: 15-33.
 
Напомним, 1653 жилых дома подключили к горячему водоснабжению в Харькове.
 
Источник:   КП "Харьковводоканал"
 Тэги:  агрессия россии, жкх, харьков
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