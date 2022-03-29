29.03.2022 13:06 Евгений Клочко

Холодное водоснабжение в Харькове восстановлено в ряде районов города

Бригады КП «Харьковводоканал» восстановили водоснабжение в Основянском, Слободском и Московском районах.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу коммунального предприятия.

По информации коммунальщиков, рабочие оперативно устранили аварийные ситуации на трубопроводах холодного водоснабжения в этих районах. Также вчера отремонтировали и привели в порядок семь смотровых колодцев.

Кроме того, 29 марта ведутся ремонтные работы на водоводах различного диаметра в Киевском, Шевченковском, Холодногорском, Московском и Слободском районах. Параллельно продолжается ремонт поврежденных смотровых колодцев.

Стоит отметить, что для оперативной работы в КП «Харьковводоканал» просят горожан более подробно сообщать об утечках воды, указывая место утечки, точный адрес и номер телефона заявителя для уточнения.

Такую информацию можно сообщать круглосуточно по тел.: 15-33.