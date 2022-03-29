29.03.2022 15:19 Дмитрий Колоней

Создан чат-бот для поиска пропавших во время войны (видео)

Чат-бот «Найди родных» позволяет найти тех, с кем потеряна связь, независимо от того, где они сейчас находятся.



Создан чат-бот для поиска пропавших во время войны (видео)



Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Министерство развития громад и территорий Украины, на сегодня более 3 млн украинцев пересекли границу, а еще 13 млн сменили место жительства и этот эвакуационный процесс продолжается. Следовательно, регистрация в чат-боте максимального количества людей позволит быстро найти родных в случае потери контактов.

В чате персональные данные участников надежно защищены, а информация о местонахождении предоставляется после подтверждения согласия того, кого разыскивают, чтобы избежать нежелательных ситуаций.

Чат-бот создан во взаимодействии с ОО "Международная ассоциация кибербезопасности", "Центром Методик и Координации Криптографического развития", международного женского движения "За семейные ценности" и при поддержке Уполномоченного Президента Украины по волонтерской деятельности.