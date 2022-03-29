29.03.2022 15:30 Евгений Клочко

Где быстро найти запчасти и горючее во время войны в Украине

Больше месяца борьбы против российских оккупантов украинцы неустанно передают тонны гуманитарной помощи в "горячие точки", отправляют жизненно необходимое снаряжение и медикаменты на передовую.

Для того чтобы успешно преодолевать сотни километров ежедневно, важно знать, где быстро получить нужны запчасти и проверить авто. Больше о том, как стране оставаться "на ходу" в аналитике OLX Авто.

Большой выбор запчастей в одном месте

Транспорт играет важную роль для спасения людей: выезда из мест ведения активных боевых действий или передачи помощи. Учитывая это, украинцы заботятся о том, чтобы при любых обстоятельствах продолжать движение и иметь достаточно места для необходимых вещей. Это подтверждает и статистика. В течение марта в категории Запчасти для транспорта украинцы чаще всего искали канистры (более 124 тыс. поисковых запросов), аккумуляторы и багажники на крышу – по 47 тыс. поисков. В общем в онлайне сейчас можно найти необходимую деталь из более чем 800 тысяч комплектующих для любого транспорта: легковушки, мототранспорта или трактора.

Среди запчастей для ремонта на время войны продавцы больше всего предлагают:

двери – 35,7 тыс. объявлений, цена варьируется в зависимости от модели;

бампер – 32,8 тыс. объявлений с медианой ценой 3 000 грн;

фара – 21,7 тыс. объявлений с медианой ценой 2 950 грн.

Шины и диски

Из-за активных боевых действий и передвижения военной техники значительная часть украинских дорог существенно пострадала. Это значит, что водители чаще вынуждены менять шины и диски на своих автомобилях. По данным OLX Авто, в течение марта больше всего украинцы ищут и предлагают на продажу шины диаметром R16. Стоимость подержанных составляет в среднем 1240 гривен за штуку, а новых – 1800 гривен. За подержанную резину R17 предлагают цену в 1500 гривен и 2213 гривен за новую. На третьем месте количеством объявлений и отзывов – шины R15 стоимостью 980 гривен за подержанную (найти новые можно на 500 гривен дороже). Всего в рубрике Шины, диски и колеса более 19 тысяч предложений среди двух десятков диаметров шин.

Список работающих СТО и АЗС

Для беспрепятственного движения пригодятся онлайн-сервисы, которые помогут быстро найти ближайший автосервис или заправку: В столичном приложении Киев Цифровой есть актуальная карта работающих СТО с адресам, контактным данным и графику работы. Интерактивная карта OPIR отображает АЗС с имеющимся горючим, а также автомобильные услуги по всей Украине. Кроме того, на платформе можно узнать адреса работающих аптек, ближайших укрытий, отделений почты и пунктов с питьевой водой. Интерактивные карты сетей WOG и OKKO помогут найти ближайшую станцию с горючим и узнать график и детали работы, а также условия оплаты и лимит для заправки автомобиля. Рубрика Авто/мото услуги на OLX содержит почти 20 тысяч объявлений о ремонт, СТО, диагностику и другие важные услуги по всей Украине. Больше всего предложений на Киевщине: более 4 800 объявлений и в среднем 9 отзывов каждое. В то же время чаще всего требуют ремонта авто во Львовской области. Волынской области. Да, в этих регионах на каждое предложение отзываются в среднем 50 раз.

Кроме ремонта, украинцы ищут эвакуаторы, СТО и услуги автоэлектриков и покраска авто. В то же время для более быстрого поиска помощи во время войны на OLX создали отдельный фильтр "Работаем сейчас". С им пользователи могут отсортировать актуальные объявления работающих бизнесов.