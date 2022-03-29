29.03.2022 16:01 Дмитрий Колоней

Вооруженные воры на Форде пытались украсть легковушку (фото)

Странная процессия вызвала подозрение харьковчан.

Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на Патрульную полицию, днем 29 марта 2022 года ​к патрульным обратились представители территориальной обороны и сообщили о подозрительных лицах в авто Ford, буксировавшие автомобиль Daewoo. Патрульные разыскали и остановили указанные автомобили, в которых сидели три человека.

Как оказалось, регистрационных документов на автомобиль у мужчин не было. Также на замках зажигания авто были видны следы взлома.

Во время поверхностной проверки салона и багажника автомобилей патрульные обнаружили 5 единиц огнестрельного оружия, разрешительных документов на которое у граждан не было, а также разные вещи, происхождение которых мужчины не смогли объяснить. Для установления всех событий происшествия на место патрульные вызвали следственно-оперативную группу.