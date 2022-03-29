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29.03.2022  16:01   Дмитрий Колоней

Вооруженные воры на Форде пытались украсть легковушку (фото)

Странная процессия вызвала подозрение харьковчан.

Криминал Харьков: Вооруженные воры на Ford пытались украсть легковушку Daewoo
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Патрульную полицию,  днем 29 марта 2022 года ​к патрульным обратились представители территориальной обороны и сообщили о подозрительных лицах в авто Ford, буксировавшие автомобиль Daewoo. Патрульные разыскали и остановили указанные автомобили, в которых сидели три человека.
Как оказалось, регистрационных документов на автомобиль у мужчин не было. Также на замках зажигания авто были видны следы взлома.
 
Криминал Харьков: Вооруженные воры на Ford пытались украсть легковушку Daewoo
 
Криминал Харьков: Вооруженные воры на Ford пытались украсть легковушку Daewoo
 
Криминал Харьков: Вооруженные воры на Ford пытались украсть легковушку Daewoo
 
Криминал Харьков: Вооруженные воры на Ford пытались украсть легковушку Daewoo
 
Во время поверхностной проверки салона и багажника автомобилей патрульные обнаружили 5 единиц огнестрельного оружия, разрешительных документов на которое у граждан не было, а также разные вещи, происхождение которых мужчины не смогли объяснить. Для установления всех событий происшествия на место патрульные вызвали следственно-оперативную группу.
 
Тэги:  воровство, кража, харьков, угон
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