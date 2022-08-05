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05.08.2022  17:53   

Відкрито сервіс із пошуку військовополонених та зниклих безвісти в умовах війни

Про це інформує ГУР МО України.


Фотография из открытых источников
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУР МО  України, у рамках роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Служба безпеки України запустила онлайн-сервіс із пошуку військовополонених та зниклих безвісти в умовах війни
 
 
Тим громадянам, які звернулися до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених раніше, повторно заповнювати електронну форму не потрібно – надана інформація вже опрацьована.
 
Відправлені через форму дані є конфіденційними і не потраплять до сторонніх осіб.
 
Звертаємо увагу, що питання звільнення полонених перебуває у виключній компетенції органів державної влади!
 
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими вкотре застерігає від шахрайських схем, коли невідомі особи можуть пропонувати «допомогу» у нібито визволенні родичів з полону. 
 
Не надавайте інформацію про полонених і власні персональні дані не уповноваженим організаціям та особам, а також анонімним джерелам. Це може зашкодити нашим захисникам у полоні та ускладнити перебіг переговорного процесу щодо їх звільнення!
 
За результатами спільної діяльності та реалізації рішень Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими звільнено з полону та повернуто на підконтрольну Уряду України територію 573 особи.
Тэги:  агрессия россии, поиск, украина, розыск, сервис, поиск военнопленных и пропавших
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