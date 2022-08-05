05.08.2022 17:53

Відкрито сервіс із пошуку військовополонених та зниклих безвісти в умовах війни

Про це інформує ГУР МО України.



Фотография из открытых источников

Тим громадянам, які звернулися до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених раніше, повторно заповнювати електронну форму не потрібно – надана інформація вже опрацьована.

Відправлені через форму дані є конфіденційними і не потраплять до сторонніх осіб.

Звертаємо увагу, що питання звільнення полонених перебуває у виключній компетенції органів державної влади!

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими вкотре застерігає від шахрайських схем, коли невідомі особи можуть пропонувати «допомогу» у нібито визволенні родичів з полону.

Не надавайте інформацію про полонених і власні персональні дані не уповноваженим організаціям та особам, а також анонімним джерелам. Це може зашкодити нашим захисникам у полоні та ускладнити перебіг переговорного процесу щодо їх звільнення!

За результатами спільної діяльності та реалізації рішень Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими звільнено з полону та повернуто на підконтрольну Уряду України територію 573 особи.