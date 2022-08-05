05.08.2022 17:45 Віталій Хінєвіч

До Дня Незалежності України пройде національний кіно тур

Тур «Кіно заради Перемоги!» охопить 15 областе України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Укрінформ.

Повідомляється, що державне агентство України з питань кіно на підтримку військових та внутрішньо переміщених осіб розпочинає національний тур до Дня Незележності України “Кіно заради Перемоги!”.

Зазначається, що показ розпочинається 6 серпня і триватиме до кінця вересня. Проєкт складатиметься із двох частин: кінопоказів у громадах-осередках перебування внутрішньо переміщених осіб та військових частинах (у безпечних для перегляду місцях).

Всього тур охопить 15 областей: Київську, Черкаську, Вінницьку, Хмельницьку, Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську, Закарпатську, Рівненську, Волинську, Житомирську, Полтавську, Харківську, Чернівецьку та Запорізьку. Кінопокази вестимуться як із традиційним проєкційним обладнанням, так і за допомогою пересувного кінокомплексу – кіномобіля.

Варто зазначити, що у програму туру увійдуть: українські повнометражні ігрові, документальні й короткометражні фільми різних жанрів та авторів. Зірками-амбасадорами проєкту стануть Ада Роговцева, Катерина Степанкова, Богдан Бенюк, Ахтем Сеітаблаєв, Михайло Іллєнко, Олесь Санін, Ірма Вітовська, Сашко Лірник, Дмитро Лінартович, Олексій Тритенко та багато інших відомих акторів, режисерів і творців фільмів, які представлять глядачам свої картини на показах.

Відзначається, що з міркувань безпеки Держкіно не анонсуватиме заходи туру на широкий загал. Дізнатись додаткову інформацію щодо участі у проєкті слід звертатися на сайт