31.07.2022 18:35 Віталій Хінєвіч
У Нью-Йорку проходить фестиваль українського кіно
Перший Літній кінофестиваль розпочався в Нью-Йорку.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на Генеральне консульство України в Нью-Йорку.
Повідомляється, що з 26 липня по 31 серпня проходить перший Літній кінофестиваль Ukrainian Film Festival - Summer 2022 сучасного українського кіно - Всесвітній CinemAid Ukraine Charity Film Marathon/CinemAid Ukraine Charity Film Marathon, який проходитиме в Українському Інституті Америки/Ukrainian Institute of America.
Фестиваль відкрили показом історичної драми «Щедрик» режисерки Олесі Моргунець-Ісаєнко.
«Дякуємо всім, хто долучився до підготовки цього яскравого та важливого заходу, намсамперед – українським кіномитцям та організаторам кіномарафону за можливість не лише презентувати на теренах Америки 11 українських повнометражних різножанрових фільмів, а й підтримати зібраними у ході показів коштами поранених воїнів-кінематографістів, а також потерпаючу від війни українську кіноіндустрію»,- повідомили в консульстві.
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