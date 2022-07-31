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31.07.2022  18:35   Віталій Хінєвіч

У Нью-Йорку проходить фестиваль українського кіно

Перший Літній кінофестиваль розпочався в Нью-Йорку.

Український кінофестиваль
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генеральне консульство України в Нью-Йорку.
 
Повідомляється, що з 26 липня по 31 серпня проходить перший Літній кінофестиваль Ukrainian Film Festival - Summer 2022 сучасного українського кіно - Всесвітній CinemAid Ukraine Charity Film Marathon/CinemAid Ukraine Charity Film Marathon, який проходитиме в Українському Інституті Америки/Ukrainian Institute of America.
 
Фестиваль відкрили показом історичної драми «Щедрик» режисерки Олесі Моргунець-Ісаєнко. 
 
«Дякуємо всім, хто долучився до підготовки цього яскравого та важливого заходу, намсамперед – українським кіномитцям та організаторам кіномарафону за можливість не лише презентувати на теренах Америки 11 українських повнометражних різножанрових фільмів, а й підтримати зібраними у ході показів коштами поранених воїнів-кінематографістів, а також потерпаючу від війни українську кіноіндустрію»,- повідомили в консульстві.
 
Нагадаємо, в Брюсселі пройде виставка робіт про війну в Україні.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  нью-йорк, кино
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