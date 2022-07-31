31.07.2022 18:35 Віталій Хінєвіч

У Нью-Йорку проходить фестиваль українського кіно

Перший Літній кінофестиваль розпочався в Нью-Йорку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генеральне консульство України в Нью-Йорку.

Повідомляється, що з 26 липня по 31 серпня проходить перший Літній кінофестиваль Ukrainian Film Festival - Summer 2022 сучасного українського кіно - Всесвітній CinemAid Ukraine Charity Film Marathon/CinemAid Ukraine Charity Film Marathon, який проходитиме в Українському Інституті Америки/Ukrainian Institute of America.

Фестиваль відкрили показом історичної драми «Щедрик» режисерки Олесі Моргунець-Ісаєнко.

«Дякуємо всім, хто долучився до підготовки цього яскравого та важливого заходу, намсамперед – українським кіномитцям та організаторам кіномарафону за можливість не лише презентувати на теренах Америки 11 українських повнометражних різножанрових фільмів, а й підтримати зібраними у ході показів коштами поранених воїнів-кінематографістів, а також потерпаючу від війни українську кіноіндустрію»,- повідомили в консульстві.