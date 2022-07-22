22.07.2022 14:05 Віталій Хінєвіч

«Захоплений дім»: в Брюсселі пройде виставка робіт про війну в Україні

Українські митці представлять експозиції присвячені війні.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.

Повідомляється, що 22 липня в бельгійському місті Брюссель відкривається виставка The Captured House. Bruxelles.

Даний захід організовує українська агенція культурного менеджменту PORT. за сприяння Міністерства закордонних справ України, МКІП та Держмистецтв.

Проєкт «Захоплений дім» представить 50 різноманітних історій війни від сучасних українських митців: свідчення та спогади, виражені у понад 200 фотографіях, скульптурах, інсталяціях, цифрових та музичних роботах художників, які залишилися жити та працювати в регіонах, де точилися чи тривають бойові дії.

Відкриття виставки відбудеться 22 липня 2022 року о 19.00

Всі охочі зможуть побачити експозицію з 23 по 31 липня 2022 року в робочі години з 12.00 до 20.00. Вхід вільний.