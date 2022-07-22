22.07.2022 14:12 Рита Парфенова

Вирви та розриття закочують в асфальт: комунальники повертають Харкову охайний вигляд (відео)

Попри обставини воєнного стану Харків продовжує жити, а комунальні служби - працювати.





Щоденно на вуляцях міста ремонтують асфальтобетонне покриття, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.



Так, бригади КП «Доррембуд» упорядкували та заасфальтували місця розрить після ремонту мереж по пр. Гагаріна, вул. Чоботарській, пл. Конституції, вул. Старицького, пр. Петра Григоренка, вул. Мистецтв, вул. Богдана Хмельницького.



У Холодногірському районі по вул. Чоботарська та вул. Пискунівська співробітниками КП «Комплекс з експлуатації об’єктів водозниження і зливової каналізації» виконані роботи з очищення та ремонту дощоприймальних та оглядових колодязів, а співробітниками КП «Шляхрембуд» виконані роботи з асфальтування місць проведення вказаних ремонтних робіт.



В Новобаварському районі, працівники ДЕФ-5 КП "Шляхрембуд" по вул. Чехова та вул. Ломоносова проводять роботи з поточного ремонту асфальтобетонного покриття проїжджої частини.



Крім того, працівниками даного підприємства, щодня здійснюються роботи з прибирання вулично-дорожньої мережі району від змету.

Нагадаємо, робітники КП «Комплекс із вивезення побутових відходів» вивезли понад 47 тис. куб. м побутових відходів усіх видів із 15 по 20 липня 2022 року.











