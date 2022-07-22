22.07.2022 13:15 Віталій Хінєвіч

Українські кінофільми візьмуть участь у фестивалі

Кінофільми будуть представлені на Sarajevo Film Festival.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Кореспондент.

Повідомляється, що документальний фільм Дмитра Сухолиткого-Собчука «Літургія протитанкових перешкод» відкриє найбільший кінофестиваль на Балканах та один із найбільших у Європі - Sarajevo Film Festival.

У фільмі йтиметься про українців, які тимчасово змінили свою професію, щоб бути корисними Україні під час повномасштабної війни з росією.

Окрім документального фільму, на фестивалі будуть представлені наступні українські роботи: Щоденник нареченої Христа, Крихка пам'ять, Поки що тут тихо, Аналогія простору та Клондайк.

Кінофестиваль проходитиме з 12 по 19 серпня 2022 року.

Нагадаємо, українських біженців запрошують безкоштовно відвідати музеї в Німеччині.