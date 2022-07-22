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22.07.2022  13:15   Віталій Хінєвіч

Українські кінофільми візьмуть участь у фестивалі

Кінофільми будуть представлені на Sarajevo Film Festival.

Кіно
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Кореспондент.
 
Повідомляється, що документальний фільм Дмитра Сухолиткого-Собчука «Літургія протитанкових перешкод» відкриє найбільший кінофестиваль на Балканах та один із найбільших у Європі - Sarajevo Film Festival.
 
У фільмі йтиметься про українців, які тимчасово змінили свою професію, щоб бути корисними Україні під час повномасштабної війни з росією.
 
Окрім документального фільму, на фестивалі будуть представлені наступні українські роботи: Щоденник нареченої Христа, Крихка пам'ять, Поки що тут тихо, Аналогія простору та Клондайк.
 
Кінофестиваль проходитиме з 12 по 19 серпня 2022 року.
 
Нагадаємо, українських біженців запрошують безкоштовно відвідати музеї в Німеччині.
 
Источник:   Кореспондент
 Тэги:  фестиваль, кино
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