22.07.2022 13:15 Віталій Хінєвіч
Українські кінофільми візьмуть участь у фестивалі
Кінофільми будуть представлені на Sarajevo Film Festival.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на Кореспондент.
Повідомляється, що документальний фільм Дмитра Сухолиткого-Собчука «Літургія протитанкових перешкод» відкриє найбільший кінофестиваль на Балканах та один із найбільших у Європі - Sarajevo Film Festival.
У фільмі йтиметься про українців, які тимчасово змінили свою професію, щоб бути корисними Україні під час повномасштабної війни з росією.
Окрім документального фільму, на фестивалі будуть представлені наступні українські роботи: Щоденник нареченої Христа, Крихка пам'ять, Поки що тут тихо, Аналогія простору та Клондайк.
Кінофестиваль проходитиме з 12 по 19 серпня 2022 року.
Нагадаємо, українських біженців запрошують безкоштовно відвідати музеї
в Німеччині.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости