18.07.2022 12:45 Віталій Хінєвіч
Українських біженців запрошують безкоштовно відвідати музеї в Німеччині
Переселенці з України мають можливість відвідати різноманітні заходи.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на Museumsportal Berlin.
Повідомляється, що в Німеччині українцям надали можливість безоплатного відвідувати ряд заходів.
Наприклад, для безкоштовного відвідування музеїв Берліна зазвичай достатньо пред'явити український паспорт або інший документ, що засвідчує особу(посвідка на проживання в Україні або діючий студентський квиток українського вузу).
У ці музеї вхід для біженців безкоштовний:
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Центр Анни Франк;
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Берлінська галерея;
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Брохан-музей;
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Німецька Кінематека;
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Німецький історичний музей;
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Німецький музей шпигунства (оберіть квиток «Lichtblick» в інтернет-магазині);
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Німецький музей технологій та науковий центр Spectrum;
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Будинок на Вальдзеї;
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Кунстхаус Далем;
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Дитячий музей Лабіринт;
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Вілла Лібермана на Ванзеї;
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МАЧМІТ! музей;
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Музей зв'язку;
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Музей природної історії;
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Палаци Фонду прусських палаців та садів;
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Державний музей Берліна;
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Міський музей Берліна.
Численні музеї Берліна запрошують біженців з України познайомитись з їхніми колекціями у рамках різноманітних безкоштовних освітніх програм. Виставкові бесіди знайомлять дорослих із основними моментами колекцій. Діти та сім'ї досліджують музеї у майстернях. Деякі музеї запрошують вітальні класи та групи біженців на безкоштовні майстер-класи. В інших музеях зараз готуються безкоштовні екскурсії українською мовою.
Детально про заходи:
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Берлінська галерея - Екскурсії з гідом;
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Bezirksmuseum Марцан-Хеллерсдорф - рідне місто. Кожен день. Мова. Освітня пропозиція музею для вітальних занять;
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Форум Гумбольдта - Програма для біженців;
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Єврейський музей Берліна - Екскурсії українською та російською мовами в рамках Літнього фестивалю (21.8.);
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Музей зв'язку - безкоштовні майстер-класи для біженців та вітальні заняття;
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Notaufnahmelager Marienfelde - Онлайн-виставка "Прибуття. Життя після вимушеної міграції";
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Staatliche Museen zu Berlin - Майстер-класи та екскурсії для біженців з України;
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Палац Сан-Сусі - аудіогід українською мовою;
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Stadtmuseum Berlin - екскурсії та спеціальна програма для біженців з України.
Нагадаємо, харківські школярі завоювали чотири медалі на Міжнародній олімпіаді з математики.
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