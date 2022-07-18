18.07.2022 12:45 Віталій Хінєвіч

Українських біженців запрошують безкоштовно відвідати музеї в Німеччині

Переселенці з України мають можливість відвідати різноманітні заходи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Museumsportal Berlin.

Повідомляється, що в Німеччині українцям надали можливість безоплатного відвідувати ряд заходів.

Наприклад, для безкоштовного відвідування музеїв Берліна зазвичай достатньо пред'явити український паспорт або інший документ, що засвідчує особу(посвідка на проживання в Україні або діючий студентський квиток українського вузу).

У ці музеї вхід для біженців безкоштовний:

Центр Анни Франк;

Берлінська галерея;

Брохан-музей;

Німецька Кінематека;

Німецький історичний музей;

Німецький музей шпигунства (оберіть квиток «Lichtblick» в інтернет-магазині);

Німецький музей технологій та науковий центр Spectrum;

Будинок на Вальдзеї;

Кунстхаус Далем;

Дитячий музей Лабіринт;

Вілла Лібермана на Ванзеї;

МАЧМІТ! музей;

Музей зв'язку;

Музей природної історії;

Палаци Фонду прусських палаців та садів;

Державний музей Берліна;

Міський музей Берліна.

Численні музеї Берліна запрошують біженців з України познайомитись з їхніми колекціями у рамках різноманітних безкоштовних освітніх програм. Виставкові бесіди знайомлять дорослих із основними моментами колекцій. Діти та сім'ї досліджують музеї у майстернях. Деякі музеї запрошують вітальні класи та групи біженців на безкоштовні майстер-класи. В інших музеях зараз готуються безкоштовні екскурсії українською мовою.

Детально про заходи:

Берлінська галерея - Екскурсії з гідом;

Bezirksmuseum Марцан-Хеллерсдорф - рідне місто. Кожен день. Мова. Освітня пропозиція музею для вітальних занять;

Форум Гумбольдта - Програма для біженців;

Єврейський музей Берліна - Екскурсії українською та російською мовами в рамках Літнього фестивалю (21.8.);

Музей зв'язку - безкоштовні майстер-класи для біженців та вітальні заняття;

Notaufnahmelager Marienfelde - Онлайн-виставка "Прибуття. Життя після вимушеної міграції";

Staatliche Museen zu Berlin - Майстер-класи та екскурсії для біженців з України;

Палац Сан-Сусі - аудіогід українською мовою;

Stadtmuseum Berlin - екскурсії та спеціальна програма для біженців з України.

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