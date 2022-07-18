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18.07.2022  12:45   Віталій Хінєвіч

Українських біженців запрошують безкоштовно відвідати музеї в Німеччині

Переселенці з України мають можливість відвідати різноманітні заходи.

Музей
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Museumsportal Berlin.
 
Повідомляється, що в Німеччині українцям надали можливість безоплатного відвідувати ряд заходів. 
 
Наприклад, для безкоштовного відвідування музеїв Берліна зазвичай достатньо пред'явити український паспорт або інший документ, що засвідчує особу(посвідка на проживання в Україні або діючий студентський квиток українського вузу).
 
У ці музеї вхід для біженців безкоштовний:
 
  • Центр Анни Франк;
  • Берлінська галерея;
  • Брохан-музей;
  • Німецька Кінематека;
  • Німецький історичний музей;
  • Німецький музей шпигунства (оберіть квиток «Lichtblick» в інтернет-магазині);
  • Німецький музей технологій та науковий центр Spectrum;
  • Будинок на Вальдзеї;
  • Кунстхаус Далем;
  • Дитячий музей Лабіринт;
  • Вілла Лібермана на Ванзеї;
  • МАЧМІТ! музей;
  • Музей зв'язку;
  • Музей природної історії;
  • Палаци Фонду прусських палаців та садів;
  • Державний музей Берліна;
  • Міський музей Берліна.
 
Численні музеї Берліна запрошують біженців з України познайомитись з їхніми колекціями у рамках різноманітних безкоштовних освітніх програм. Виставкові бесіди знайомлять дорослих із основними моментами колекцій. Діти та сім'ї досліджують музеї у майстернях. Деякі музеї запрошують вітальні класи та групи біженців на безкоштовні майстер-класи. В інших музеях зараз готуються безкоштовні екскурсії українською мовою.
 
Детально про заходи:
 
  • Берлінська галерея - Екскурсії з гідом;
  • Bezirksmuseum Марцан-Хеллерсдорф - рідне місто. Кожен день. Мова. Освітня пропозиція музею для вітальних занять;
  • Форум Гумбольдта - Програма для біженців;
  • Єврейський музей Берліна - Екскурсії українською та російською мовами в рамках Літнього фестивалю (21.8.);
  • Музей зв'язку - безкоштовні майстер-класи для біженців та вітальні заняття;
  • Notaufnahmelager Marienfelde - Онлайн-виставка "Прибуття. Життя після вимушеної міграції";
  • Staatliche Museen zu Berlin - Майстер-класи та екскурсії для біженців з України;
  • Палац Сан-Сусі - аудіогід українською мовою;
  • Stadtmuseum Berlin - екскурсії та спеціальна програма для біженців з України.

Нагадаємо, харківські школярі завоювали чотири медалі на Міжнародній олімпіаді з математики.

Источник:   Museumsportal Berlin
 Тэги:  музей
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