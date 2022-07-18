18.07.2022 12:51 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 18 липня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.



facebook.com/zahidnuy.kordon



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.



Станом на 12.00 18 липня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Рава-Руська» - 0 л/а, 4 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);

«Грушів» - 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);

«Шегині» - 35 л/а, 0 автобусів, 95 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

Угорщина:

«Тиса» - 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

Румунія:

«Порубне» - 35 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

За добу 17 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 82 тисячі осіб та 17 тисяч транспортних засобів.



З України минулої доби вибули понад 37 тисяч осіб. Майже 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.



До України за минулу добу прослідували більше 44 тисяч осіб, 41 тисяча з них – громадяни України.

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