Ситуація з виїздом із України 18 липня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 18 липня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
За добу 17 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 82 тисячі осіб та 17 тисяч транспортних засобів.
З України минулої доби вибули понад 37 тисяч осіб. Майже 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
До України за минулу добу прослідували більше 44 тисяч осіб, 41 тисяча з них – громадяни України.
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