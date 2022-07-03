03.07.2022 19:55 Виталий Хиневич
Украинцы смогут оформлять паспорта в Польше
Представительство ГП «Документ» приступило к оформлению паспортов гражданам Украины в Польше.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Lb.ua.
Сообщается, что украинские беженцы могут подать документы для оформления ID-паспорта и загранпаспорт.
Данная услуга будет доступна с августа 2022 года в центре ГП «Документ» в Варшаве. В то же время уже сейчас находящиеся за рубежом граждане Украины могут подать заявления-анкеты на оформление, обратившись в четыре программно-технические мобильные комплексы (специально обустроенные микроавтобусы), расположенных на месте будущей локации по адресу: город Варшава, Иерусалимские Аллеи 179, ТЦ "Голубой город".
Мобильные комплексы работают с понедельника по субботу, с 10 до 19 часов. Обслуживание посетителей производится по предварительной записи в электронную очередь
. Перечень документов для оформления паспортных документов стандартный – такой же, как и в «Паспортных сервисах», которые находятся в Украине.
В будущем центре ГП «Документ» планируют принимать около 500 человек в день, все рабочие процессы будут осуществляться с использованием новейших информационных систем и технологий. Получить административные услуги ГТС Украины будет возможно как по предварительной записи в электронную очередь, так и без нее.
Учитывая особенности международной логистики во время военного положения, сроки оформления и выдачи паспортных документов будут составлять до 45 рабочих дней – в обычном режиме и до 20 рабочих дней – в срочном.
Оплата услуг на мобильных комплексах будет производиться на месте – с помощью онлайн-сервиса. Для этого получателям услуг необходимо иметь при себе смартфон и реквизиты банковской карты (оплата наличными пока недоступна).
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