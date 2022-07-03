03.07.2022 19:55 Виталий Хиневич

Украинцы смогут оформлять паспорта в Польше

Представительство ГП «Документ» приступило к оформлению паспортов гражданам Украины в Польше.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Lb.ua.

Сообщается, что украинские беженцы могут подать документы для оформления ID-паспорта и загранпаспорт.

Данная услуга будет доступна с августа 2022 года в центре ГП «Документ» в Варшаве. В то же время уже сейчас находящиеся за рубежом граждане Украины могут подать заявления-анкеты на оформление, обратившись в четыре программно-технические мобильные комплексы (специально обустроенные микроавтобусы), расположенных на месте будущей локации по адресу: город Варшава, Иерусалимские Аллеи 179, ТЦ "Голубой город".

Мобильные комплексы работают с понедельника по субботу, с 10 до 19 часов. Обслуживание посетителей производится по предварительной записи в электронную очередь . Перечень документов для оформления паспортных документов стандартный – такой же, как и в «Паспортных сервисах», которые находятся в Украине.

В будущем центре ГП «Документ» планируют принимать около 500 человек в день, все рабочие процессы будут осуществляться с использованием новейших информационных систем и технологий. Получить административные услуги ГТС Украины будет возможно как по предварительной записи в электронную очередь, так и без нее.

Учитывая особенности международной логистики во время военного положения, сроки оформления и выдачи паспортных документов будут составлять до 45 рабочих дней – в обычном режиме и до 20 рабочих дней – в срочном.

Оплата услуг на мобильных комплексах будет производиться на месте – с помощью онлайн-сервиса. Для этого получателям услуг необходимо иметь при себе смартфон и реквизиты банковской карты (оплата наличными пока недоступна).

Напомним, ЮНИСЕФ и SoftServe создали информационную платформу для украинцев в Польше.