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01.07.2022  17:50   Виталий Хиневич

ЮНИСЕФ и SoftServe создали информационную платформу для украинцев в Польше

Вебпортал «Спільно» поможет украинским беженцам получить информацию о том, как адаптироваться за границей.

Помощь украинцам в Польше
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Спека.
 
IT-компания SoftServe совместно с детским фондом ООН ЮНИСЕФ создали информационную платформу «Спільно». 
 
Данный сервис поможет украинцам узнать всю актуальную информацию, находясь в Польше.
 
На веб-платформе «Спільно» можно найти актуальную информацию от местных и международных организаций о:
  • легализации пребывания в Польше;
  • медицинской помощи;
  • образовании в Польше;
  • гуманитарной и финансовой помощи;
  • психологической поддержке;
  • ознакомится с общими правилами безопасности для мам и детей, спасающихся от войны.

Напомним, пособие или «Dobry Start»:помощь для украинских школьников в Польше.

Источник:   Спека
 Тэги:  помощь, беженцы
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