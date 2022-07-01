ЮНИСЕФ и SoftServe создали информационную платформу для украинцев в Польше

Вебпортал «Спільно» поможет украинским беженцам получить информацию о том, как адаптироваться за границей.
Напомним, пособие или «Dobry Start»:помощь для украинских школьников в Польше.
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Решения, принятые сегодня, будут очень перспективны. Именно поэтому звезды советуют действовать как в личной, так и в финансовой сферах.
Утренние облака не продержатся долго, во второй половине дня в Харькове будет царить ясная погода. Без осадков.
Ежегодно в первый день июля отмечается День архитектуры Украины.
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