ЮНИСЕФ и SoftServe создали информационную платформу для украинцев в Польше

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Гороскоп на 1 июля для всех знаков зодиака: что обещают звезды Решения, принятые сегодня, будут очень перспективны. Именно поэтому звезды советуют действовать как в личной, так и в финансовой сферах.

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 1 июля Утренние облака не продержатся долго, во второй половине дня в Харькове будет царить ясная погода. Без осадков.