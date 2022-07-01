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01.07.2022  17:29   Дмитрий Колоней

Кровавый финал встречи друзей: под Харьковом задержан дебошир (фото)

Под Харьковом мужчина отправил в больницу товарища.

Ударил ножом товарища во время ссоры в Коломаке, отправив в больницу. Новости Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, в мае к стражам порядка поступила информации, что в больницу  доставлен 40-летний пострадавший. По адресу выезжала следственно-оперативная группа Богодуховского РПП.
Полицейские установили, что вКоломаке мужчины вместе употребляли алкоголь. Внезапно между ними возникла ссора. 
 
В результате 62-летний мужчина нанес ножевое ранение своему знакомому.в мае в поселке Коломак. Потерпевший находится в больнице.
 
Ударил ножом товарища во время ссоры в Коломаке, отправив в больницу. Новости Харькова
 
По данному факту было открыто уголовное дело о преднамеренном тяжком телесном повреждении Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 5 до 8 лет за решеткой. Обвинительный акт направлен в суд.
 
Ударил ножом товарища во время ссоры в Коломаке, отправив в больницу. Новости Харькова
 
 
Тэги:  покушение, удар ножом, харьков, коломак
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