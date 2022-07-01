01.07.2022 17:29 Дмитрий Колоней

Кровавый финал встречи друзей: под Харьковом задержан дебошир (фото)

Под Харьковом мужчина отправил в больницу товарища.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Полицию, в мае к стражам порядка поступила информации, что в больницу доставлен 40-летний пострадавший. По адресу выезжала следственно-оперативная группа Богодуховского РПП.

Полицейские установили, что вКоломаке мужчины вместе употребляли алкоголь. Внезапно между ними возникла ссора.

В результате 62-летний мужчина нанес ножевое ранение своему знакомому.в мае в поселке Коломак. Потерпевший находится в больнице.

По данному факту было открыто уголовное дело о преднамеренном тяжком телесном повреждении Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 5 до 8 лет за решеткой. Обвинительный акт направлен в суд.