01.07.2022 17:10 Виталий Хиневич

Игорь Терехов рассказал о формате нового учебного года

Мэр Харькова рассказал, каким может быть новый учебный год.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление Игорь Терехова во Всеукраинском телемарафоне.

Игорь Терехов отметил, что оккупанты лишили детей последнего звонка, праздничной линейки.

«Я очень хочу, чтобы дети пошли в школу. Не хочу, чтобы российский агрессор лишил детей первого звонка, когда первоклассники идут в школу. Когда традиционно проводились красивые мероприятия, посвященные Первому сентябрю»,- отметил Игорь Терехов.

Кроме этого Игорь Терехов сообщил, что если позволит обстановка, школы в Харькове начнут работу.

«Если позволит обстановка, мы запустим в работу школы. Однако мы также готовы и к дистанционному формату обучения»,- сообщил Игорь Терехов.