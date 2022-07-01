01.07.2022 16:59 Дмитрий Колоней

Не успела вернуться домой: пропавшую в Харькове девочку нашли у знакомого

В Харькове вернули домой исчезнувшего подростка.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Полицию, 30 июня 2022 года в Харьковское райуправление полиции обратилась женщина спросьбойнайти ее 15-летнюю дочь, ушедшгую из дома и не вернувшуюся до сих пор.

Полицейские обнаружили девушку в Салтовском районе и вернули родителям. Инспекторы ювенальной превенции установили, что несовершеннолетняя гуляла по городу и не успела вернуться к комендантскому часу домой, поэтому решила заночевать в знакомом.

По данному факту сотрудники полиции составили админпротокол о неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей Кодекса Украины об админправонарушениях.