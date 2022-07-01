01.07.2022 16:59 Дмитрий Колоней
Не успела вернуться домой: пропавшую в Харькове девочку нашли у знакомого
В Харькове вернули домой исчезнувшего подростка.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Полицию, 30 июня 2022 года в Харьковское райуправление полиции обратилась женщина спросьбойнайти ее 15-летнюю дочь, ушедшгую из дома и не вернувшуюся до сих пор.
Полицейские обнаружили девушку в Салтовском районе и вернули родителям. Инспекторы ювенальной превенции установили, что несовершеннолетняя гуляла по городу и не успела вернуться к комендантскому часу домой, поэтому решила заночевать в знакомом.
По данному факту сотрудники полиции составили админпротокол о неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей Кодекса Украины об админправонарушениях.
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