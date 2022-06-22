22.06.2022 17:05 Виталий Хиневич

Сергей Шкарлет рассказал о работе учителей в новом учебном году

Министр образования и науки Украины рассказал о формате работы учителей.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Украинскую правду».

Сообщается, что учителя, которые работают в школах, де обучение будет проходить в очном формате должны вернуться на рабочие места.

Однако учителя из регионов, где офлайн обучение будет признано опасным, могут вести занятия онлайн и получать за это зарплату.

"Учителя не имеют статуса госслужащего и имеют право работать онлайн. Однако при условии, что процесс онлайн-обучения задекларирован органами власти", – отметил Сергей Шкарлет.