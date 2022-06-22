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22.06.2022  17:05   Виталий Хиневич

Сергей Шкарлет рассказал о работе учителей в новом учебном году

Министр образования и науки Украины рассказал о формате работы учителей.

Образования
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Украинскую правду».
 
Сообщается, что учителя, которые работают в школах, де обучение будет проходить в очном формате должны вернуться на рабочие места.
 
Однако учителя из регионов, где офлайн обучение будет признано опасным, могут вести занятия онлайн и получать за это зарплату.
 
"Учителя не имеют статуса госслужащего и имеют право работать онлайн. Однако при условии, что процесс онлайн-обучения задекларирован органами власти", – отметил Сергей Шкарлет.
 
Напомним, в Украине готовятся к новому учебному году.
 
Источник:   Украинская правда
 Тэги:  образование
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