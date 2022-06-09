09.06.2022 15:45 Виталий Хиневич

В Украине готовятся к новому учебному году

Министр образования и науки Сергей Шкарлет рассказал, какие изменения следуют ожидать в учебном процессе.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на эфир телеканала «1+1».

Сообщается, что с 1 сентября учебный процесс будет проходить в офлайн режиме. Это касается учащихся школ, студентов университетов, колледжей, заведений профтехобразования.

По словам министра, вернуть детей к учебному процессу очень важно. Однако на первом месте стоит безопасность.

«Безопасность детей – это, прежде всего. Это я вам говорю не как министр, а как отец, понимая, что всем хотелось бы учиться офлайн. Два года ковыда, война, потеря социализации. Позавчера было большое совещание… мы подчеркиваем, что должна быть обязательная проверка учебных заведений на наличие укрытия, безопасных прилегающих территорий, готовности локальных объектов систем оповещения и прочее. Это все касается именно территориальной ситуации безопасности, и мы полностью работаем с военными администрациями», – отметил Сергей Шкарлет.

Кроме этого отмечается, что принимать решения о форме обучения будут местные власти.

Также будут изменена школьная программа по дисциплинам таким как: защита отечества, зарубежная литература, мировая история и история Украины.

«Должна быть изучена содержательная структура каждого из произведений литературы, если там есть имперские восхваления агрессора – то конечно, они все будут исключены. Но давайте это оставим экспертам, мне не хочется делать возмущение в обществе, ведь отношение к стране-агрессору сегодня сверхчувствительно, особенно для тех, кто потерял своего ребенка во время войны. Мы изучим вопросы и обоснованно дадим, почему было принято такое решение»,- отметил Сергей Шкарлет.