09.06.2022 15:32

Как выбрать автомобильный домкрат: рекомендации ATL

Специалисты крупнейшей в Украине сети СТО рассказали, чем нужно руководствоваться при выборе такого незаменимого устройства, как автодомкрат.

Назначение и виды

Домкрат - это устройство для аварийного поднятия автомобиля “в дороге”, которое пригодится, если требуется заменить колесо, отремонтировать элемент подвески, произвести инспекцию днища, выхлопной системы и пр.

Прежде чем купить домкрат , следует разобраться, какой тип подъемного механизма оптимален для конкретного случая:

ромбовидные механические домкраты с “воротком” подойдут для авто весом до двух тонн, их удобно возить в багажнике и они самые недорогие;

гидравлические домкраты, особенно “бутылочного” типа - более надежные устройства с оптимальным сочетанием надежность/грузоподъемность/цена;

пневматические домкраты - специфические и довольно дорогие профессиональные устройства, которые применяются, как правило, на СТО.

Перед покупкой стоит учесть несколько нюансов:

грузоподъемность нужно рассчитывать по формуле вес автомобиля плюс 30%;

высота подъема - 30 см;

если автомобиль часто эксплуатируется с грузом, лучше выбирать модель с высотой подъема около полуметра.

Какой бренд выбрать

В каталоге интернет-магазина АТЛ представлены домкраты более чем двух десятков производителей по цене от 326 до почти семидесяти тысяч гривен. Среди украинских автолюбителей наибольшей популярностью пользуются устройства следующих торговых марок:

LAVITA;

MASTER TOOL;

PROSWISSCAR;

Rock FORCE;

Torin.

Самый широкий модельный ряд предлагает бренд Torin. В его линейке представлено более пятидесяти моделей грузоподъемностью до 50 тонн.

Как выбрать домкрат на сайте АТЛ

Для этого предусмотрен набор фильтров каталога, который позволяет отфильтровать доступные позиции по цене, бренду, типу механизма, грузоподъемности и ряду других признаков типа высоты подъема, особенности применения, количеству штоков и пр.

Купить понравившееся изделие можно либо в одном из магазинов сети, которые работают во многих крупных городах Украины, так и через интернет - покупка будет доставлена по почте в любой населенный пункт страны.

Для дополнительной информации или консультации специалиста:

сайт - https://atl.ua/

телефон горячей линии - (044) 458 78 78