09.06.2022 15:19 Дмитрий Колоней

Игорь Терехов выступил на Генеральной Ассамблее Ассоциации городов-обладателей Приза Европы

Международная ассоциация европейских городов призвала к миру.



Игорь Терехов выступил на Генеральной Ассамблее Ассоциации городов-обладателей Приза Европы



Как сообщает РЕДПОСТ , Генеральная Ассамблея Ассоциации городов-обладателей Приза Европы приняла резолюцию, в которой призывает правительство РФ прекратить войну и вывести войска с территории Украины.

Заседание прошло в Совете Европы (Страсбург, Франция). На нем дистанционно выступил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

В документе говорится, что Генеральная Ассамблея Ассоциации городов-владельцев Приза Европы хочет существовать в духе высших ценностей для всех стран - не только Европы, но и мира, поэтому члены Ассоциации обращаются к российским властям и особенно к президенту российской федерации Владимиру Путину с тем, чтобы немедленно прекратить военные действия в Украине и вывести все вооруженные силы с ее территории.

«На протяжении десятилетий мы пытались строить города будущего, которые предлагают возможность развития и мирного сосуществования всем будущим поколениям независимо от того, где мы живем и на каком языке разговариваем. Жестокое нападение российской федерации на независимую Украину, которую глубоко чтит Ассоциация, разрушило то, чего достиг украинский народ своей твердостью и своим умом, открытым для объединенной Европы. Ассоциация городов-обладателей Приза Европы призывает соблюдать международное право и прекратить все акты насилия. Мы призываем к миру!» - говорится в обращении.

Документ будет направлен через Президента Ассоциации городов-обладателей Приза Европы в посольство российской федерации, а также опубликован на сайте Ассоциации в форме открытого письма.